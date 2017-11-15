Perinçek'in yalanı AKP destekçisi medyanın yine dilinde

Doğu Perinçek’in “Gülen, Erol Mütercimler Aracılığıyla bana 5 milyon dolar teklif etti” sözleri ile ilgili konuyu tekrar gündeme getiren başta AKP destekçisi oda tv olmak üzere birçok yayın organı yalan habere imza attı.





Bu iddianın bizzat Erol Mütercimler aracılığıyla yalanlanmasına rağmen tekrar gündeme getirilmesini manidar bulan Avukat Nurullah Albayrak twitter hesabından, “Erol Mütercimler tarafından; bu iddianın doğru olmadığı, Cemaatin ya da Sayın Gülen’in böyle bir teklifinin olmadığı açıkça söylenmesine rağmen, yeni bir iddiaymış gibi sunulması yeni iftiralar üretememe çaresizliği olsa gerek!” açıklamasını yaptı.





Söz konusu iddiada, dönemin İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Balçiçek İlter ile yaptığı röportajda bir emekli subay tarafından Fethullah Gülen ile görüşmesi karşılığında 5 milyon TL teklif edildiğini ve bu teklifi reddettiğini söylemişti. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ise Perinçek’i bu ismi açıklamaya davet etmişti. Perinçek kendisine teklifi ileten kişinin Erol Mütercimler olduğunu söyledi. Ancak Mütercimler bunun doğru olmadığını, Perinçek’in kendisini yanlış anladığını belirtmişti.