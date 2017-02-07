Perinçek'i öne süren Bahçeli'ye Öcalanlı cevap

MHP Grup Toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "'Hayır'cıları Sayın Erdoğan'a tercih ederim' diyerek kendisine hakaretler savuran Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı ve başkanlık için verdiği desteğin arkasında olduğunu söyledi









Hayır diyeceğini açıklayan Ülkücüler Bahçeli'ye tepki gösterdiler . Erdoğan'ın eski danışmanı Çözün sürecinde AKP adına müzakerelerde bulunan Yalçın Akdoğan'ın açıklamalarını paylaşan ülkücüler Abdullah Öcalan'ında başkanlık istediğini öne sürdüler .





Yalçın Akdoğan çözüm sürecini yürütürken yaptığı açıklamalarda 'Öcalan başkanlığa karşı, Öcalan AK Parti ile koalisyona karşı, Öcalan şöyle karşı, böyle karşı demek külliyen yalan. Öcalan adını kullanarak sürekli toplumu kullanıyorlar.' demişti