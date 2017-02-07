Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'i öne süren Bahçeli'ye Öcalanlı cevap /07 Şubat 2017 13:25

Perinçek'i öne süren Bahçeli'ye Öcalanlı cevap

Hayır diyeceğini açıklayan Ülkücüler kendilerini Perinçek ile bir tutan Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdiler . Sosyal Medya'da PKK'nın ve Abdullah Öcalan'ın evet dediği videoları paylaşmaya başladılar.

Akdoğan: Öcalan başkanlığa karşı iddiası yalan

MHP Grup Toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "'Hayır'cıları Sayın Erdoğan'a tercih ederim' diyerek kendisine hakaretler savuran Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı ve başkanlık için verdiği desteğin arkasında olduğunu söyledi

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!.. VİDEO İÇİN TIKLAYIN

Hayır diyeceğini açıklayan Ülkücüler Bahçeli'ye tepki gösterdiler . Erdoğan'ın eski danışmanı Çözün sürecinde AKP adına müzakerelerde bulunan Yalçın Akdoğan'ın açıklamalarını paylaşan ülkücüler Abdullah Öcalan'ında başkanlık istediğini öne sürdüler . 

Yalçın Akdoğan çözüm sürecini yürütürken yaptığı açıklamalarda 'Öcalan başkanlığa karşı, Öcalan AK Parti ile koalisyona karşı, Öcalan şöyle karşı, böyle karşı demek külliyen yalan. Öcalan adını kullanarak sürekli toplumu kullanıyorlar.' demişti 
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