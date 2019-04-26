Samanyolu Haber /Gündem / Perinçekçilerin aktrol yuvasıyla şahane ittifakı /26 Nisan 2019 14:57

Perinçekçilerin aktrol yuvasıyla şahane ittifakı

İktidar kanadında tuhaf sanılan ama kendi içinde tutarlı ittifaklar dikkati çekiyor. Kemalpaşa Osmanlı Ocakları Başkanı Gökhan Taş, bugün Aydınlık gazetesinde yayınlanan yazısında "Abdulhamid Han’ın 'Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor' sözünü kulağımıza küpe edinmeli ve geçmişte yaptığımız hatalardan ders almalıyız. Sonuç olarak, Göktürk de bizim, Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Türkiye de bizim" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın perde gerisinde ittifak kurduğu Perinçek ekibi ve aktrol kaynağı Osmanlı Ocakları'nın birbirlerine jestleri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Perinçek'in Vatan Partisi, Osmanlı Ocakları ile ittifak kararı almıştı. Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in bir kutlama töreninde Osmanlı Ocakları'yla artık ittifak edeceklerini açıkladığı konuşmayla aşikar olan ittifakta temel noktanın emperyalizmle mücadele olduğu öne sürülmüştü.

BEŞ BENZEMEZİ BİR ARAYA GETİREN SİSTEM

İttifak ilerledikçe ortaya garip manzaralar çıktı. Sultan 2. Abdülhamit'ten nefret eden Ulusalcılar, son olarak gazetelerinde Osmanlı Ocakları'ndan bir isme Abdülhamit'i ve Erdoğan'ı övdürme yazısı yazdırdılar. 

Osmanlı Ocakları Kemaliye Başkanı Gökhan Taş'ın 'Aydınlık bir gelecek için Türkiye İttifakı' başlıklı yazısında Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı' konu edildi. Taş, yazısında Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti döneminin 'bir bütün' olduğunu savunarak "Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye ittifakı' mesajını dikkate alarak, milli duruş çizgisinde olduğunu iddia eden bütün parti ve sivil toplum kuruluşlarının Kuvayı Milliye ruhu ile asgari müşterekler ve ortak değerler çerçevesinde bir araya gelmeleri gerektiğini düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İTTİFAKI İSİMLİ ERDOĞAN'I KURTARMA PLANI

Taş, "Tıpkı Sultan Alparslan ve Fatih Sultan Mehmet Han atasının sözünü yere düşürmeyen Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bizler de atalarımızın sözlerini yere düşürmemeli ve kemiklerini sızlatmamalıyız" diyerek 'Türkiye İttifakı'nı destekleme çağrısında bulundu.

2. ABDÜLHAMİT'TEN NEFRET EDEN ULUSALCILARIN GAZETESİNDE ABDÜLHAMİT ÖVGÜSÜ

Taş, şunları yazdı:
"Abdulhamid Han’ın “Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor” sözünü kulağımıza küpe edinmeli ve geçmişte yaptığımız hatalardan ders almalıyız. Sonuç olarak, Göktürk de bizim, Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Türkiye de bizim. Bumin Kağan da bizim, Selçuk Bey de bizim, Osman Bey de bizim, Fatih de bizim, Atatürk de bizim, Erdoğan da bizim."

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