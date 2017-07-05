Perinçekçiler neye uğradığını şaşırdı

Vatan Partisi'nin Adalet Yürüyüşü protestosuna halk müdahale etti





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne ilk günden itibaren karşı çıkan Vatan Partisi, İstanbul Kadıköy'de yürüyüşü protesto etmek için basın açıklaması yaptı.





'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili konuşan Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil yürüyüşün 19. gününde HDP yöneticilerinin korteje katılmasıyla, CHP'nin PKK ile kol kola girdiğini iddia etti.





"Halkımızı uyarıyoruz Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK/HDP ile ittifaka hazırlıyor" pankartını açan Vatan Partisi üyeleri yurttaşlar tarafından yuhalandı.





Vatan Partisini protesto eden yurttaşlar "şehitlerin arkasına saklanmayın", "AKP ile anlaştınız" diye tepki gösterdi, "Hak, hukuk, adalet" diye slogan attı.