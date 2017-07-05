Samanyolu Haber /Gündem / Perinçekçiler neye uğradığını şaşırdı /05 Temmuz 2017 16:46

Perinçekçiler neye uğradığını şaşırdı

Adalet Yürüyüşü'nü protesto eden Vatan Partisi üyeleri Kadıköy'de yurttaşlar tarafından yuhalandı.

Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi

Vatan Partisi'nin Adalet Yürüyüşü protestosuna halk müdahale etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne ilk günden itibaren karşı çıkan Vatan Partisi, İstanbul Kadıköy'de yürüyüşü protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili konuşan Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil yürüyüşün 19. gününde HDP yöneticilerinin korteje katılmasıyla, CHP'nin PKK ile kol kola girdiğini iddia etti.

"Halkımızı uyarıyoruz Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK/HDP ile ittifaka hazırlıyor" pankartını açan Vatan Partisi üyeleri yurttaşlar tarafından yuhalandı. 

Vatan Partisini protesto eden yurttaşlar "şehitlerin arkasına saklanmayın", "AKP ile anlaştınız" diye tepki gösterdi, "Hak, hukuk, adalet" diye slogan attı.
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Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi

Vatan Partisi'nin 'Adalet Yürüyüşü' protestosuna halk tepki gösterdi

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