Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek: HDP kapatılsın /19 Ağustos 2019 15:54

Perinçek: HDP kapatılsın

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla Van, Diyarbakır ve Mardin Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılması konusunda yaptığı açıklamada "HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur, HDP kapatılmalı" dedi.

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla İçişleri Bakanlığı'nın Van, Diyarbakır ve Mardin Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırmasını yorumlayan Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, şunları söyledi: 

"HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı."

TGB: KARARI KUTLUYORUZ

Ayrıca, Vatan Partisi'ne (VP) yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından yapılan açıklamada da, "Diyarbakır, Van ve Mardin Bld. Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılması gençliğin yüreğine su serpmiştir. Kararı kutluyoruz. Mehmetçiğimizin, Aybüke öğretmenimizin, Erenimizin katilleri ve açık destekçileri 'demokrasi ya da seçmen iradesi' adı altında asla meşrulaştırılamaz" ifadelerine yer verildi.

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