Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek Erdoğan'ın istifasını istedi: Etmezse ilk seçimde aşağı indirilecektir /13 Temmuz 2017 16:15

Perinçek Erdoğan'ın istifasını istedi: Etmezse ilk seçimde aşağı indirilecektir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tartışmalı 15 Temmuz afişleri üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istifasını istedi: “Eğer Cumhurbaşkanı istifa etmezse, Türk Milleti onu ilk seçimde aşağı indirecektir.”

Perinçek: Erdoğan'ı da tercih etseler Perinçek'i tercih etmiş olurlar

Cumhurbaşkanlığının hazırladığı afişlerde darbe girişimi sırasında yurttaşların bayraklarıyla tepki gösterdiği askerler yer alıyor. Afişler 15 Temmuz anmaları kapsamında üst geçit ve otobüs duraklarına asıldı.

Afişlere eski MHP’li Meral Akşener, “Askerler ezik, çaresiz gösteriliyor” diyerek tepki göstermiş, afişlerde kullanılan bir asker görüntüsünün, ABD’li fotoğrafçı David Turnley’nin ödüllü bir fotoğrafından alındığı anlaşılmıştı.

‘Cumhurbaşkanlığı hangi silahlı güçle Türkiye’yi yönetecek?’

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, afişlerde ordunun aşağılandığını söyleyen Perinçek, “15 Temmuz darbesini Türk Ordusu ezmiştir. Mehmetçiği aşağılayan her söylem geleceğe yönelik bir ihaneti içinde taşır. Türk Ordusunu zavallı gösterenler, Amerika’nın İkinci İsrail planına hizmet eder” diye yazdı.

‘Ordu ve polisin olmadığı bir Türkiye’yi’ sorgulayan Perinçek sözlerine şöyle devam etti: “Türk askerini zavallı göstermeye çalışan Cumhurbaşkanlığı hangi silahlı güçle Türkiye’yi yönetecek? Eğer o afişleri kaldırmazsa, Cumhurbaşkanı derhal istifa etmelidir! Eğer Cumhurbaşkanı istifa etmezse, Türk Milleti onu ilk seçimde aşağı indirecektir.”


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