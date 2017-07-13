Perinçek Erdoğan'ın istifasını istedi: Etmezse ilk seçimde aşağı indirilecektir

Cumhurbaşkanlığının hazırladığı afişlerde darbe girişimi sırasında yurttaşların bayraklarıyla tepki gösterdiği askerler yer alıyor. Afişler 15 Temmuz anmaları kapsamında üst geçit ve otobüs duraklarına asıldı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, afişlerde ordunun aşağılandığını söyleyen Perinçek, “15 Temmuz darbesini Türk Ordusu ezmiştir. Mehmetçiği aşağılayan her söylem geleceğe yönelik bir ihaneti içinde taşır. Türk Ordusunu zavallı gösterenler, Amerika’nın İkinci İsrail planına hizmet eder” diye yazdı.

‘Ordu ve polisin olmadığı bir Türkiye’yi’ sorgulayan Perinçek sözlerine şöyle devam etti: “Türk askerini zavallı göstermeye çalışan Cumhurbaşkanlığı hangi silahlı güçle Türkiye’yi yönetecek? Eğer o afişleri kaldırmazsa, Cumhurbaşkanı derhal istifa etmelidir! Eğer Cumhurbaşkanı istifa etmezse, Türk Milleti onu ilk seçimde aşağı indirecektir.”







