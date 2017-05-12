Perinçek Erdoğan'a siper oldu

Vatan Partisi genel başkanı Doğu Perinçek, Tayyip Erdoğan’a ve Hulusi Akar’a yönelik eleştirilerin Türkiye düşmanlığı olduğunu savunarak CHP’yi düşman cephede olmakla, Cumhuriyet, Sözcü ve Oda TV’yi bozguncu yayınlar yapmakla suçladı.







Vatan Partisi genel başkanı Perinçek, bugün (11 Mayıs) Aydınlık’ta yayımlanan köşesinde Tayyip Erdoğan’a ve Hulusi Akar’a yönelik eleştirilerin Türkiye düşmanlığı olduğunu savunarak Cumhuriyet, Sözcü ve Oda TV’yi bozgunculukla suçladı.

Perinçek, 24 Temmuz 2015’te “Vatan Savaşı” başladığını savunarak, “Türkiye’de stratejileri, siyasetleri, duruşları ve en önemlisi eylemi belirleyen, Vatan Savaşının yükselen ateşidir” dedi.

AKP tek başına iktidarı yitirdiği 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında, iktidar tekelini korumak için parlamento içinde ve dışında muhalefete yönelik bir saldırı başlatmış buna elverişli atmosferi de 24 Temmuz 2015’te Kürt sorununda çatışmasızlığı sona erdirerek sağlamıştı.

Demokratik muhalefetin “Sarayın savaşı” ilan ettiği bu savaş, Perinçek ve partisi tarafından Vatan Savaşı kabul edildi. Perinçek ve takipçileri Erdoğan’a muhalefet edenleri “düşman kamp”a hizmet etmekle suçladı ve böylece koyu bir Erdoğancı çizgi izlemeye başladı.

Perinçek CHP, Cumhuriyet, Sözcü, Oda TV’yi hedef gösteriyor

Perinçek son yazısında, OHAL koşullarını eleştirdiği için CHP’yi ve Tayyip Erdoğan ile İslamcı kimliği ifşa olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı eleştirdiği için de Cumhuriyet, Sözcü ve Oda TV’yi düşman saydı.

Perinçek’in yazısındaki ilgili bölümler:

“Bu koşullarda CHP Genel Başkanının son Salı konuşmasında, tutuklanan HDP/PKK ve F... zanlılarını kurtarma faaliyetine hız vermesi, CHP’nin iç cephede nerede konumlandığını gösteriyor.”

“Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’a karşı yeni bir psikolojik harekâtın fitillenmesi de kuşkusuz Türkiye’nin iç cephesinde zaaflar yaratmaya yöneliktir. Oda Tv ile Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri ne zamandır Genelkurmay Başkanlığına karşı bozguncu faaliyetin odağı rolünü üstlendiler.”

Erdoğan’a ve Akar’a laf ettirmiyor

“Çok açık ve kesin ifadelerle belirtelim. Bugün Tayyip Erdoğan’a düşmanlık da, Org. Hulusi Akar’a düşmanlık da, ABD’nin iç cephedeki yıkıcı faaliyetinin hizmetindedir. Eleştiri ve uyarı ile düşmanlığı dikkatle ayırmak gerekir. Cumhurbaşkanı da Genelkurmay Başkanı da bugün vatan savaşı mevzisindeler ve en önemlisi sıradan insanlar değiller, karar veren konumdalar.”

“Savaşta iç cephenin sağlam tutulması esastır. Vatan Partisi, bunu biliyor ve kaleyi içten yıkmaya yönelik ABD girişimlerine karşı kararlı bir duruş içindedir.“

“Düşmanın iç cepheyi bozmaya yönelik harekâtlarında görev alanlar ile aramızdaki sorun, sıradan bir tartışma değildir. Bu saflaşma, hızla Türkiye ile düşman arasındaki kamplaşma içinde anlamlar yükleniyor. Herkes için uyarıcı olmalıdır.”