Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek CHP'den aday olmak istedi CHP kabul etmedi /09 Mart 2018 10:11

Perinçek CHP'den aday olmak istedi CHP kabul etmedi

Dursun Çiçek, "Kasım 2015 seçimlerinde Doğu Perinçek CHP listelerinden aday olmak istedi ama CHP kabul etmedi dedi...

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CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Habertürk televizyonunda Kasım 2015 seçimlerinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in CHP listelerinden aday olmak istediğini ancak CHP'nin bunu kabul etmediğini de açıkladı.

 "Perinçek istedi, CHP kabul etmedi"

Çiçek, CHP ile Vatan Partisi arasında itifak olup olmayacağı yönündeki bir soruya, "Aslında Kasım 2015 seçimlerinde böyle bir buluşma gerçekleşmişti. İki başkan Beşiktaş'ta buluşmuştu. O dönemde özellikle gençlik birliği mensubu gençlerin parlamentoya taşınması konusunda CHP vatan Partisi'ne yardım edecekti. Ama bu yürümedi. Listelerde görüş birliği sağlanamadı. Listede genç olmayanlar vardı.Doğu Perinçek'de vardı. Adaylığında ısrar ettiler ama görüş birliği sağlanamadı. Kasım 2015 seçimlerinde Doğu Perinçek CHP listelerinden aday olmak istedi, kabul etmedik. Doğu Perinçek istedi CHP kabul etmedi. O dönemin İstanbul il başkanları yakından takip etmişlerdir, teyit ederler." dedi.
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