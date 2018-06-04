Perinçek bu fotoğrafı yıllar sonra bakın nasıl savundu...

Habertürk TV'de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programının konuklarından biri Perinçek oldu. Perinçek burada Öcalan'a çiçek uzattığı meşhur fotoğrafıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:



"Rusya PKK'ya karşı ve düşman. Rusya PKK'nın temizlenmesini istiyor. Rusya bizi destekleyecek. Rusya ile sürekli görüşüyoruz. Türkiye'nin ortalıkta dans etmemesi lazım, güvensizlik veriyor. Bizim Çin'in de İran'ın da desteğine ihtiyacımız var. Bu o ülkelerin menfaatine. Biz vatanın bütünlüğünden yana olduk. Eşitsizliklere karşı çıktık. PKK'ya karşı tavır başka Kürt vatandaşımıza karşı tavır farklı. Ben gittiğimiz zaman ben sizden farklı bir insanım. Askeri törenle karşılandım, ben önemli insanım.''



