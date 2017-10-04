Perinçek: AKP'li vekillere operasyon yapılacak

"AKP'li vekillere operasyon yapılacak"





Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek KRT TV'de Sorguluyorum programında, Ferit Atay'ın sorularını yanıtladı.





ABD'nin Suriye politikasının iflas ettiğini belirten Perinçek, ABD’nin IKBY'nin yönetimini Barzani yerine PKK’ya teslim edeceğini söyledi.





Irak'taki gelişmeler üzerine bölge ülkeleri birbirine yakınlaştığına dikkat çeken Perinçek, “?Bizim değil bölgede Amerika'nın etrafı sarıldı. Bölge ülkeleri birbirinin dostluğuna mecbur. Türkiye ile bölge ülkelerinin dostluğu pekişirse güvenlik sağlanır. Barzani, Suriye, İran, Rusya F... ABD ile işbirliği, İsrail projeleri iflas etti. Batı Asya projeleri kazanıyor” dedi.





“?Rusya'ya, İran'a ve ?Irak'a güvenmezsek Türkiye'yi koruyamayız” diyen Perinçek, “?Vatan partisi ne yapıyor. Bölge ülkelerini ziyaret ediyor. Sürece müdahale ediyor. Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve ekonomik özgürlüğü bölge ülkeleri ile işbirliğine bağlı” ifadelerini kullandı.





AKP'NİN POLİTİKALARI İFLAS ETTİ





?Doğu Perinçek, AKP ile Hizmet Hareketi arasındaki işbirliğinin bozulduğunu belirterek, “AKP büyük darbe yedi. Bugün Meclis'te o sıralarda hala oturuyorlar ama bir süre sonra onlara da operasyon yapılacak” iddiasında bulundu.





Perinçek, “Tayip Erdoğan'ın gideceği belli oldu. Tayyip Erdoğan yönetimi 2019 da bitecek. Hızla aşağı gidiyorlar. Oyları %43 e kadar indi” ifadelerini de

