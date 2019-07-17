Perde arkası CNN'e sızdırıldı: Trump'un Türkiye gündemli kabine toplantısında neler yaşandı?

S-400 geriliminde ABD tarafı henüz kesin bir adım atmazken Trump'un izlediği politika ile ilgili önemli ipuçları 'kabine toplantısının perde arkası' şeklinde Amerikan basınına sızdırıldı.





Trump teslimatın başlamasından sonraki ilk açıklamasında Türkiye’ye daha fazla F-35 satılmayacağını söylerken, Amerikan yasalarının gerektirdiği yaptırımlardan söz etmedi. Trump’ın bu tavrıyla, Pentagon ve kendi ulusal güvenlik ekibi ile ters düştüğü belirtiliyor.





ABD yayın kuruluşu CNN International farklı kaynaklara dayandırarak yaptığı haberde, pazartesi günü Başkan Donald Trump'ın Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı düzenlediği toplantının perde arkasını yazdı.





'TRUMP AYAK SÜRÜYOR'





Habere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD liderine Türkiye'ye yaptırım uygulanması için baskı yapıyor, ancak Trump "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilişkisini korumak istediği için ayak sürüyor."





Haberde, Senato’dan bir kaynağın ise Pentagon’un cuma günü Türkiye hakkında düzenleyeceği basın toplantısının ertelenmesi sonrası pazartesi günü de aynı şeyin yaşanmasının arkasında Trump’ın olduğuna işaret etti. Buna göre, pazartesi günü gazetecilerin Pentagon brifingi için beklediği sırada, Kongre üyelerine, Trump’ın Oval Ofis’te Dışişleri ve Pentagon yetkilileri ile Türkiye konusundaki seçenekleri görüştüğü bilgisi verildi. Ardından, basın toplantısı ikinci defa iptal edildi. Bir Senato yetkilisi bu konuda, “Görünüşe göre Trump onları başa döndürdü ve yaptırım uygulamak istemiyor. Bu hepimiz için çok büyük bir sorun” dedi.





CUMHURİYETÇİLER TRUMP'I ARADI





Toplantının olduğu gün Cumhuriyetçi Kongre üyeleri iki partinin de Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulanması konusunda hemfikir olmasının ardından Trump'ı arayıp Ankara'ya yaptırım uygulanması konusunda ikna etmeye çalıştı.





'YASALARA UYULMAZSA KIYAMET KOPARIRIZ'





Konu ile ilgili bilgilendirme yapan bir başka Cumhuriyetçi Senato yetkilisi, Beyaz Saray'ın "ne düşündüğünü anlamaya çalıştığını" ve Kongre'nin bir önlem alınmamasından giderek endişe duyduğunu bildirdi. Aynı yetkili, "Yasalara uymazlarsa kıyameti koparırız. Yasa yasadır" dedi.





CNN'e konuşan eski NATO ve Avrupa'dan ABD Savunma Bakan Yardımcısı James Townsend, Trump'ın yorumlarının konu hakkında "hiçbir fikri olmadığını" ve Erdoğan tarafından manipüle edildiğini gösterdiğini" ifade etti.