Pentagon'un Türkiye açıklaması önce ertelendi sonra iptal edildi

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, "F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. S-400 teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz" açıklamasını yapmıştı. Pentagon'dan önce erteledi daha sonra yapılan yeni açıklamada, basın toplantısının iptal ediliği belirtildi.





Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya başlamasının ardından, Ankara’ya yönelik bir dizi yaptırım kararını açıklaması beklenen ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) beklenen basın toplantısı resmen ertelendi.





Çeşitli Amerikan kurumlarında çalışan Pentagon muhabirlerinin sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre toplantı, 'bilinmeyen bir tarihe' ertelendi.





Pentagon'dan yapılan açıklamada, Mark Esper'in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yaklaşık 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, görüşmeye ilişkin detay verilmedi.





Pentagon’dan yapılan ilk açıklamada, ‘basın toplantısının Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatını kabul etmesine verilecek yanıt hakkında olacağı’ belirtilmiş ve toplantının TSİ 18.15 civarında başlayacağı bilgisi verilmişti.