Pentagon'un gizli Türkiye raporu sızdı: F16 ve helikopter alamazlar

'Washington, Rusya'dan (S-400) satın alırsa Türkiye'nin F-35 programındaki rolü riske girer' başlıklı Bloomberg haberine göre Pentagon'un Kongre'ye sunduğu 'gizli' ibareli raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının yalnızca F-35 teslimatını değil, diğer ABD'li şirketler tarafından üretilen CH-47F Chinook helikopteri, F-16 uçakları ve UH-60 Black Hawk helikopterlerinin alımını da etkileyebileceği belirtildi.







ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre raporda, 'Türkiye her ne kadar önemli bir program partneri olsa' ve F-35 jetlerine 2002'den bu yana 1.25 milyar dolardan fazla bir yatırım yapmış olsa da, 'Pentagon yönetiminin Türkiye'nin F-35 programının 8 partner ülkesinden biri olmaya devam edip etmemesi konusunda S-400 alımı nedeniyle yeniden değerlendireceği' belirtildi.





"Türkiye hükümeti S-400 tedariki konusunda anlaşmaya vardığını açıkça ve tekrar tekrar belirtti" denilen raporda, S-400 alımının '2019 Temmuz'u gibi erken bir sürede' gerçekleşeceği ifade edildi.





'TÜRKİYE, ON YILDIR SÜREN, MÜZMİN HAVA VE SAVUNMA SİSTEMİ ARAYIŞI NEDENİYLE KIZGIN'





Raporda ayrıca, Türkiye'nin 'on yıldır süren müzmin hava ve füze savunma sistemi arayışı nedeniyle sinirlenmiş' olduğu savunuldu.





ABD arasındaki ikili ilişkilerdeki gerginliklere rağmen Türkiye'nin Washington'a karşı 'birçok konuda yapıcı bir askeri partner' olduğu belirtilerek, ülkede '2 binden fazla ABD askeri ve onlarca hava ve radar sistemlerinin bulunduğu' kaydedildi.





Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada S-400 alımına ilişkin "Anlaşma yapıldı. Bunu iptal edemem. Fakat daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunları da müttefiklerimizden satın almayı tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.