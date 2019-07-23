Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'un başına 7 ay sonra bakan atandı /23 Temmuz 2019 21:30

Pentagon'un başına 7 ay sonra bakan atandı

Jim Mattis’in istifasının ardından 7 aydır vekaleten yönetilen ABD Savunma Bakanlığı’na Trump tarafından aday gösterilen Mark Esper’in bakanlığı onaylandı.

SHABER3.COM

ABD Kongresi, Mark Esper’in Savunma Bakanlığı’na getirilmesini onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen Aralık ayında Trump ile Suriye konusunda anlaşmazlık yaşayan Jim Mattis’in istifasından beri bakan vekili tarafından yönetiliyordu.

ABD Başkanı Trump önceki bakan vekilli Patrick Shanahan’ın görevden ayrılmasının ardından Mark Esper’i bu göreve getirmişti. Trump daha sonra Esper’i bakanlığa aday göstermişti.

Esper geçen hafta ABD Kongresi’nin Senato kanadının karşısına çıkarak senatörlerin sorularını yanıtlamıştı. Kongre bugün Esper’in bakanlığını 90 lehte, 8 aleyhte oy ile onayladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pentagon'un başına 7 ay sonra bakan atandı Sonraki Haber >>

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:26:50