Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'dan yeni 'Suriye'den çekilme' açıklaması /29 Aralık 2018 10:16

Pentagon'dan yeni 'Suriye'den çekilme' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), ABD'nin bundan sonra Suriye'de koalisyona vereceği desteğin, askerlerinin bu ülkeden kontrollü şekilde çekilmesine yönelik olacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Pentagon'un sosyal medya hesabından, Suriye'den çekilme kararına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın paylaşımında, "ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir." ifadesine yer verildi.

Pentagon'un bu açıklaması, ABD'nin, bölgede artık operasyonlara katkı sağlamayacağı yorumlarına neden oldu.

Açıklamaya ilişkin konuşan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "Sosyal medyada kuvvetlerimizin güvenliğine vurgu yaparak, düzenli ve koordineli bir şekilde çekilmeye odaklandığımızı kayda geçirmek içindir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını ve ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Washington'da büyük tartışmalara yol açan bu karar, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in istifa etmesine neden olmuştu.

İlk olarak Amerikan medyasında yer alan çekilme iddialarını yalanlayan Pentagon, daha sonra Beyaz Saray'ın yazılı açıklaması ile ABD'nin çekilme sürecine girdiğini ifade eden bir açıklama yayımlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pentagon'dan yeni 'Suriye'den çekilme' açıklaması Sonraki Haber >>

Bunların korkusu dağları aşmış

Bunların korkusu dağları aşmış

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

New York'taki trafo patlaması heyecan uyandırdı

New York'taki trafo patlaması heyecan uyandırdı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

İşte İslam dünyasının problemi

İşte İslam dünyasının problemi

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:52