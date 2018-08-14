Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'dan Türk pilotlarla ilgili açıklama /14 Ağustos 2018 08:23

Pentagon'dan Türk pilotlarla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, dün Türkiye karşıtı hükümler de içeren 2019 mali yılı ulusal savunma yetki tasarısını imzaladı. Dikkatler ABD'nin Arizona kentinde bulunan iki F-35 uçağına ve bu uçakları kullanmak için eğitim alan Türk pilotlara çevrilmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türk pilotların eğitim çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşan tasarı F-35 ’lerin Ankara'ya teslimatını, ABD Savunma Bakanı'nın Dışişleri Bakanı'yla da istişare ederek 90 gün içinde Kongre'ye Türk-Amerikan ilişkilerinin durumuyla ilgili bir rapor sununcaya kadar askıya alıyor. Yaz başında Arizona'da iki uçağın Türkiye'ye teslim töreni yapıldı. Uçakların, Türk pilotların 1-2 yıl süren eğitim sürecinin ardından Türk topraklarına transferi öngörülüyor.

RAPOR SUNULANA KADAR EĞİTİME DEVAM

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmalarının Savunma Bakanı, yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edeceğini söyledi.
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