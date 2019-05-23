Pentagon'dan çok tartışılacak Ortadoğu açıklaması

Pentagon yetkililerinin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’ın olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak adına Orta Doğu’ya 10 bin asker gönderme planı yaptığını duyurduğu belirtildi.





AP'nin haberine göre yetkililer gönderilecek birliklerin savunma gücü olacağını ve bu kapsamda bölgedeki Patriot füzelerinin arttırılmasının ve İran'ı daha iyi gözlemleyebilmek için bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderilmesinin de gündeme gelebileceğini söyledi.





ABD'li yetkililer İran'ın oluşturduğu tehdit ile ilgili detay açıklamazken, İran tarafının küçük teknelere füze yükleyebileceğini kaydetti.





Washington ve Tahran arasında tansiyon, İran'ın 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının ardından yükseldi. İran'ın kararı sonrası anlaşmadan geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak çekilen Trump yönetimi Körfez'e "İran tehdidini” frenlemek için savaş gemisi ve B-52 bombardıman uçakları gönderdi.





ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl çekilme kararı almış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos 2018'de, yaptırımların ikinci paketi ise 5 Kasım 2018'de devreye sokulmuştu. Washington, yaptırımların yanı sıra, İran Devrim Muhafızları'nı Nisan ayında "terör örgütü" ilan etmişti.