Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon'dan Ankara'ya rest: Ya biri ya diğeri /02 Mayıs 2019 22:23

Pentagon'dan Ankara'ya rest: Ya biri ya diğeri

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili soruya, "Ya biri ya diğeri; yoksa F-35'lere sahip olamazlar" yanıtını verdi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan teknolojisinin Rusya'nın eline geçmesi riski gerekçesiyle Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400 sahibi olamayacağı mesajını bir kez daha gönderdi. 1 Mayıs'ta ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Tahsisat Komisyonu'nu bilgilendiren Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması halinde ABD ile müttefiklerinin ortak ürettiği F-35 hayalet savaş uçaklarına el süremeyeceği görüşünü yineledi.

'YANLIŞ ANLAMALARI ÇOK KÜÇÜK İHTİMAL'

Sputnik'in haberine göre, Vekil Mario Diaz-Balart'ın "Bu mesajı Ankara'ya yeterince net şekilde verdiniz mi, " sorusu üzerine Shanahan "Bence yanlış anlamaları çok küçük bir ihtimal" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Diaz-Balart "Ya biri ya da öteki; yoksa F-35'lere sahip olamazlar" vurgusunu yaparken, Shanahan "O konuda bizim tarafımızda bir kafa karışıklığı yok" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin katılımı olmadan F-35 Lightning II geliştirmeye yönelik çok uluslu projenin çökeceğini söylemişti:

"Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur."

ABD'nin her kesiminden artan baskıya karşın, Ankara, Rusya'dan S-400 almasının NATO ile ABD'nin güvenliği ve F-35'lerle bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Washington ise olası yaptırımların işaretini Türkiye'ye F-35 yedek parçalarının teslimatını askıya alarak verdi.
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