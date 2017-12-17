Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon’un gizli UFO programı ortaya çıktı /17 Aralık 2017 11:52

Pentagon’un gizli UFO programı ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Kongre’nin talimatıyla tanımlanamayan uçan cisimleri (UFO) araştıran özel programı olduğu ortaya çıktı.

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Politico dergisinin haberinde,  10 yıl önce başlatılan İleri Uzay Tehdidi Tanımlama Programı’nın gizli olmadığı ama hakkında çok az sayıda yetkilinin haberdar olduğu belirtildi. Program, Senato’daki demokrat çoğunluğunun lideri Harry Reid’in girişimiyle başlatıldı. Senatör, program için bütçe ayrılmasını sağladı.

Reid, İleri Uzay Tehdidi Tanımlama Programı’nı başlatma ihtiyacının, 'muhtemelen Çin veya Rusya' gibi bir gücün ABD için tehdit oluşturabilecek yeni nesil teknoloji geliştirebileceğinden kaynaklandığını anlattı.

Program kapsamında, havada olağandışı olgularla karşılaştıklarını iddia eden pilot ve diğer çalışanların ifadesinin alınması prosedürü geliştirilmişti.

Toplamda program için 22 milyon dolar harcandı. Bu parayı alan uzay teknolojileri şirketi Bigelow Aerospace’ın, düzenli olarak Reid’in yeniden seçilmesi için bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Pentagon Sözcüsü Dana White, Politico’ya açıklamasında, böyle bir programın olduğunu doğruladı ama 2012’de kapatıldığını s
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