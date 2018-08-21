Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimizde bir kesinti yok









ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, gazetecilerin son dönemde yaşananların iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğiyle ilgili soruyu, "Hayır, Türkiye ile ilişkilerimizde hiçbir şekilde kesinti yok" cevabını verdi.





ABD, İzmir'deki evinde hapis tutulan Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine iki Türk bakana yaptırım kararı almış, Türkiye'den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi koymuştu.





Diğer yandan iki ülke arasında savunma tarafında da sıkıntılı bazı mevzular var.





Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almak istemesi ABD'de rahatsızlık yaratıyor.