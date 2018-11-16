Pentagon’dan ABD Kongresi’ne F-35 raporu









Reuters’a bilgi veren yetkililer, Pentagon’un Türkiye’ye F-35 teslimatı konusundaki ayrıntılı raporunu Kongre’ye sunduğunu söyledi.





Türkiye’nin ABD’den F-35 alımı bu yaz Kongre’deki bütçe görüşmelerinde gündeme gelmiş, Trump yönetiminin 2019 savunma bütçesine Kongre tarafından bir şerh düşülmüştü.





F-35’lerin teslimatın tamamen engellenmesi istenmemekle beraber, Türkiye’nin Rusya’dan S-300 alma planına ve ikili ilişkilerdeki gerilime dikkat çekilip Trump yönetiminden 90 gün içinde bir rapor hazırlaması isteniyordu.





Trump da, F-35 savaş teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını ağustos ayında imzalamıştı.





Gazete Duvar’da yer alan habere göre, raporun içeriği henüz bilinmiyor.





Ancak Pentagon’ın silah alımlarını yöneten Ellen Lord, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava sistemi almak istemesini ‘son derece sorunlu’ diye niteledi.





Lord, raporun kesin tavsiyelerde bulunmadığını ve ‘mevcut durumdaki gerçekleri ortaya koyduğunu söylemekle’ yetindi.





Lord, “Bu konuda ne yapacağımız konusunda Kongre ile birlikte çalışmamız lazım. Kongre ile güçlü bir ortaklık içine gireceğiz” dedi. Reuters’ın haberinde, çok sayıda Amerikalı yetkilinin konuyu Ankara ile görüştüğü ancak Türkiye’nin bu konuda fikrini değiştirmediği de belirtildi



