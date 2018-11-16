Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon’dan ABD Kongresi’ne F-35 raporu /16 Kasım 2018 11:00

Pentagon’dan ABD Kongresi’ne F-35 raporu

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, F-35’lere ilişkin, Pentagon Kongre’ye rapor sundu.

SHABER3.COM



Reuters’a bilgi veren yetkililer, Pentagon’un Türkiye’ye F-35 teslimatı konusundaki ayrıntılı raporunu Kongre’ye sunduğunu söyledi.

Türkiye’nin ABD’den F-35 alımı bu yaz Kongre’deki bütçe görüşmelerinde gündeme gelmiş, Trump yönetiminin 2019 savunma bütçesine Kongre tarafından bir şerh düşülmüştü.

F-35’lerin teslimatın tamamen engellenmesi istenmemekle beraber, Türkiye’nin Rusya’dan S-300 alma planına ve ikili ilişkilerdeki gerilime dikkat çekilip Trump yönetiminden 90 gün içinde bir rapor hazırlaması isteniyordu.

Trump da, F-35 savaş teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını ağustos ayında imzalamıştı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, raporun içeriği henüz bilinmiyor.

Ancak Pentagon’ın silah alımlarını yöneten Ellen Lord, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava sistemi almak istemesini ‘son derece sorunlu’ diye niteledi.

Lord, raporun kesin tavsiyelerde bulunmadığını ve ‘mevcut durumdaki gerçekleri ortaya koyduğunu söylemekle’ yetindi.

Lord, “Bu konuda ne yapacağımız konusunda Kongre ile birlikte çalışmamız lazım. Kongre ile güçlü bir ortaklık içine gireceğiz” dedi. Reuters’ın haberinde, çok sayıda Amerikalı yetkilinin konuyu Ankara ile görüştüğü ancak Türkiye’nin bu konuda fikrini değiştirmediği de belirtildi

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pentagon’dan ABD Kongresi’ne F-35 raporu Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:13:33