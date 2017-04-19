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Penguen'den YSK'ya mizahî gönderme!
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Penguen'den YSK'ya mizahî gönderme!
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19 Nisan 2017 13:10
Penguen'den YSK'ya mizahî gönderme!
Haftalık mizah dergisi Penguen, YSK'nın mühürsüz pusula ve zarfları geçerli sayma kararına göndermede bulunarak, karikatürsüz kapakla çıktı.
SHABER3.COM
YSK'nın referandumda mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan kararına tepki gösteren Penguen, yeni sayısında boş kapakla çıkarken, “Artık karikatürsüz kapaklar da geçerli sayılacak” ifadelerini kullandı.
İşte Penguen'in bu haftaki kapağı:
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