Samanyolu Haber /Gündem / Penguen'den YSK'ya mizahî gönderme! /19 Nisan 2017 13:10

Penguen'den YSK'ya mizahî gönderme!

Haftalık mizah dergisi Penguen, YSK'nın mühürsüz pusula ve zarfları geçerli sayma kararına göndermede bulunarak, karikatürsüz kapakla çıktı.

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YSK'nın referandumda mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan kararına tepki gösteren Penguen, yeni sayısında boş kapakla çıkarken, “Artık karikatürsüz kapaklar da geçerli sayılacak” ifadelerini kullandı.

İşte Penguen'in bu haftaki kapağı:


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