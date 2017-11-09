Pence Yıldırım'a derin kaygıyı iletti

Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence Beyaz Saray’da Görüştü





Görüşmenin ardından Beyaz Saray yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Başkan Yardımcısı Pence’in, “ABD ve Türkiye arasındaki kalıcı stratejik ortaklığı yeniden vurgulamak” için Başbakan Binali Yıldırım’la bir araya geldiği belirtildi.





Beyaz Saray açıklamasında, “Liderler, görüşmelerinin ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir faslın başlamasına yardımcı olacağı umudunu ifade etti ve ikili zorluklarda dostlar ve müttefikler olarak yapıcı diyaloga ihtiyaç olduğu yönünde mutabık kaldı” denildi.





Açıklamaya göre Pence ve Yıldırım, ABD ve Türkiye’nin Ortadoğu’da istikrar ve barışa yönelik ortak çıkarlarının altını çizdi ve bu hedef doğrultusunda hükümetler arası daha fazla istişarelerin yapılmasını kararlaştırdı.





Görüşmede Pence, Türkiye’nin küresel güvenliğe ve IŞİD’le savaşa olan katkılarından dolayı Başbakan Yıldırım’a teşekkür etti. Mike Pence, ABD’nin PKK ve diğer terör tehditlerine karşı Türkiye’nin yanında durmaya olan bağlılığını vurguladı.





Başkan Yardımcısı Pence ayrıca, Türkiye’de OHAL altında Amerikan vatandaşlarının, Amerikan diplomatik misyon personelinin ve sivil toplum üyelerinin tutuklanmasından duyduğu derin kaygıyı dile getirerek, bu davaların şeffaflık ve adil yargılama süreciyle karara bağlanması çağrısında bulundu.