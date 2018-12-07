Penaltı kuralı değişiyor

Penaltı vuruşunda kural değişikliği gündemde. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) hazırladığı taslağa göre kaleciden ya da direkten dönen topa ikinci vuruş hakkı tanınmayacak.





Futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB, penaltı kurlarında değişiklik yapmaya hazırlanıyor.





Hazırlanan taslağa göre karşılaşma sırasında kullanılan penaltılar tek vuruş olacak. Yani, seri penaltı vuruşlarında olduğu gibi top kaleciden ya da direkten dönerse ikinci bir vuruş hakkı olmayacak. Oyun aut atışıyla başlayacak.









Taslak mart ayında oylamaya sunulacak. Kabul edilmesi halinde Haziran ayında yeni uygulamaya geçilecek.





Bir diğer değişiklik ise kalecilerin penaltı vuruşundaki duruşuyla ilgili. Çizgide durma zorunluluğu olan kalecilerin tek ayağını öne atmasına izin verilmesi gündemde.





Tartışma konusu olmuştu

Geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta Mbaye Diagne'nin kullandığı penaltıyı kaleci Harun Tekin kurtarmış, dönen topu Eduok filelere göndermişti. Ancak hakem alan ihlali yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saymış ve oyun endirekt serbest vuruşla başlamıştı.





Pozisyon iki takım oyuncularının da vuruş öncesi ceza sahasına girmesi nedeniyle tartışma konusu olmuştu.