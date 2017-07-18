PEN uyardı: Yüzyıl içinde hiçbir dönem ve ülkede...

Bildiride 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) yönetimi ile gerçekleşen hak ihlalleri vurgulandı.







“Adil toplumun temel taşı olan ifade özgürlüğüne sahip çıkın”





PEN’in açıklaması şu şekilde:





“Bir sene önce bugün, kanlı bir darbe teşebbüsü Türkiye’de iki yüz üzerinde insanın hayatını kaybetmesine ve binlerce insanın yaralanmasına sebep oldu. Türk yetkililerin bu trajik olayların sorumlularını işledikleri suçlar için yargılamak sorumluluğu olsa da, OHAL sürecinde yürütmeye koyulan eşi görülmemiş baskılar ve yasaklar geniş bir yelpazeye yayılan muhalif seslerin neredeyse büsbütün susturulması ile sonuçlandı.





“Temmuz 2016’dan bu yana 160’dan fazla medya kuruluşu ve yayınevi kapatıldı. 165’in üzerinde gazeteci ve medya çalışanı tutuklu yargılama ile cezaevlerine gönderilmesiyle Türkiye, Çin ve Eritrea toplamını da geçerek dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine çevrildi. PEN’in neredeyse 100 yıllık tarihinde hiçbir dönemde, hiçbir ülkede bu kadar yazarın hapsedildiği kaydedilmedi. 145,000’den fazla kamu personeli ivedilikle işlerinden edilirken 47,000 kişi tutuklu yargılamaya tabi tutularak hapsedildi. Türkiye’nin Kürt popülasyonu Kürt gazetecilerin ve milletvekillerinin tutukluluğuyla, kapatılan Kürtçe medya organları ve seçilmiş yerel temsilcilerin zorunlu değişimiyle bütün bu baskılardan orantısız etkilendi.





“Bu istatistikler yalnızca sayılardan çok fazlası. Bu insanlar, Türk yetkililerin eleştiriyi bastırmak ve muhalefeti susturmak için olağanüstü hali suiistimal etmeleri sonucu hayatları alt üst olmuş insanlar.





“Darbe teşebbüsünden bir sene sonra, dünyanın dört bir yanındaki PEN Merkezleri ve üyeleri, Türk yetkililere bir an önce bu geniş kapsamlı yasakları ve baskıları durdurmaları, OHAL’i sonlandırmaları ve herhangi bir özgür ve adil toplumun temel taşı olan ifade özgürlüğüne sahip çıkmaları için çağrıda bulunuyor.”





Bildiride ayrıca Uluslararası PEN Başkanı Jennifer Clement’in Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin açıklamasına yer verildi:





“15 Haziran – 9 Temmuz arası süren Adalet Yürüyüşü tarihi bir aydınlık ve cesaret anıydı. Dünya onbinlerce insanın Türkiye’nin özgürlüklerini yeniden kazanmak için Ankara İstanbul arası 450 kilometre yürüyüşünü saygıyla izledi. Türk hükümeti ve yargısının insanların bu cesur adalet çağrısına kulak vermesini umuyoruz.”





İmzacılar:





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