Bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalan AKP’de huzursuzluğun en büyük kaynağı olarak Berat Albayrak’a yönelik tepkiler gözüküyor. Bu durum Albayrak’ın siyasi kariyerini de olumsuz etkilemeye başladı. Parti içinde herkesin korkulu rüyası haline gelen Pelikancılar, ‘damat giderse biz de biteriz’ telaşına düştü.





AKP’li yöneticilerin de ‘artık bunlar partiye zarar vermeye başladı’ görüşü Pelikancılardaki telaşı daha da artırdı.Erdoğan’ı üst üste hataya sürükleyen Pelikancılar, kendi geleceklerini tehlikeye atmamak için ‘ne pahasına olursa olsun damadın kabinede kalması gerektiği’ tezini işlemeye başladı.





Albayrak’ın tasfiye edilmesi, kendilerinin de tasfiye edilmesi anlamına geliyor. Şimdilik bunu başarmış gibi görünseler de tabandan gelen tepkiler ve İslamcı yazarların Albayrak’ın gitmesi gerektiğini, yoksa kabine değişikliğinin bir anlamı olmayacağı görüşünde hem fikir olmuş durumda. Bu iki görüş arasında sıkışıp kalan Erdoğan’ın ne yapacağını kimse bilmiyor.Pelikancılara göre, Erdoğan muhalefetin oyununa gelip ‘kelle’ vermemeli.





Aksi takdirde bu zaaf olarak algılanacağı iddiasındalar. Olası bir tasfiyede AKP içindeki küskünlerin kurulması planlanan partilere gideceği, bu da partinin çöküşünü hızlandıracağı konuşuluyor. Erdoğan’ın bir an önce yurt gezilerine çıkıp tabanı bu duruma ikna ederse partinin yeniden toparlanmak için süre kazanacağı görüşündeler.Parti içinde tasfiye olmayı bekleyen bazı siyasetçiler de Pelikancıların ‘kelle vermeme’ tezine olumlu bakıyor.





Pelikancıların, Erdoğan’ın yurt gezilerine çıkma fikri şimdilik kabul görse de gittiği illerde ne ile karşılaşacağı belirsizliğini koruyor. Çünkü artık taban Erdoğan’a mahkûm değil ve önünde başka seçenekler de gözüküyor. Erdoğan’ın ise asıl kararı bu gezilerden sonra vereceği AKP kulislerinde derin bir sessizliğe neden oldu.



