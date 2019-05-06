Samanyolu Haber /Gündem / 'Pelikancı' denen yazar Davutoğlu'na patladı: Düşün artık sırtımdan! /06 Mayıs 2019 10:04

'Pelikancı' denen yazar Davutoğlu'na patladı: Düşün artık sırtımdan!

Ahmet Davutoğlu'nun Pelikancılarla karşılıklı salvosu sürerken 'Pelikancı' iddialarını kabul etmeyen Sabah gazetesi yazarı Davutoğlu'na tepki gösterdi

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Ahmet Davutoğlu'nun kendisini koltuğundan eden Pelikancılarla soğuk savaşı sürüyor. O dönem bu grubu içinde yer almakla ve imzası olmamakla birlikte, bildirinin hazırlanmasında rol oynadığı belirtilen gazetecilerden Melih Altınok, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinden Davutoğlu'na, "Ahmet Bey, yeter artık inin sırtımdan!" diye seslendi.

4 Mayıs tarihli yazısında, Altınok, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde medyada şu an 'PETÖ' haberlerinin okunuyor olacağını öne sürdü. 

Altınok, Pelikan Dosyası'na katkı sağladığı iddialarını ise şu satırlarla reddetti:

"...Oysa işim adımla soyadımla yazılar yazmak, haberler ve programlar yapmak.
Yani imzasız blog yazılarıyla işim olmaz. Bilakis, yaptığım işe adım yazıldığında değil yazılmadığında itiraz ederim. Kaldı ki Davutoğlu'na yönelik sert eleştirilerimi, makamından olunca değil, Başbakanken de bu köşede ve televizyonda açıkça dile getiriyordum. O günlerde herkesin konuştuğu ancak "yandaş medyadaki" mahalle baskısından ötürü yazmanın zor olduğu bilgileri içeren Pelikan makalesindekileri eleştirilerin çoğuna da yazılarımda sık sık değiniyordum."

Altınok, ardından üslubunu sertleştirdi ve Davutoğlu'na, "Diyeceğim o ki Ahmet Bey, düşün artık sırtımdan! Belli ki 31 Mart seçimlerindeki sallantıyı fırsata çevirmeye karar vermişsiniz. Birileri de sırtınıza tapışlıyor. Ne yapacaksanız yapın. Ama koltuğunu imzasız bir blog yazısıyla kaybettiğine inanmanın verdiği acizlikle kendi başınıza mücadele etmelisiniz" çıkışında bulundu.

Davutoğlu'nu 'kompleksli' olmakla suçlayan Altınok, "Kompleksinizi, acınızı size biat etmeyen gazetecilerden çıkartmayın. Mesela gidin köprüye, müzakereci polisçilik oynayın" diyerek intihar girişiminin de bir kurgu olduğunu ima etti ve, "Unutmayın, korkuluklara çıkan herkes, geçen sefer "atlamamak için", geç kalan konvoyunuzu telefonuyla oyalanarak bekleyen arkadaş kadar sabırlı olmaz. Çeker gider" dedi.
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