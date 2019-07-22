Pelikan Çetesinden Davutoğlu'na karşı hamle geldi

Davutoğlu özellikle geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında AKP'ye ve Erdoğan'a yönelik üstü kapalı ifadelerde bulunmuş, görevden alınmasıyla ilgili döneme ilişkin Pelikan Çetesi olarak adlandırılan AKP içindeki kanadı suçlamış ve "Pelikan bildirisinin arkasındakileri, kimlerden talimat aldıklarını biliyorum" demişti.





Çetenin ağır topu Hilal Kaplan’dan ise cevap niteliğinde ağır suçlamaların yer aldığı bir yazı geldi.





Kaplan, “Ahmet Davutoğlu, 2009'da dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başdanışman olarak atanmadan önce akademi dışında adını bilen pek yoktu” derken "Benim Başbakanım Davutoğlu" başlıklı yazısı için “Çünkü birikimine güveniyordum, ilimle iştigal edenlerin siyasi hırslarının daha az olacağını zannediyordum, akıl dışı maceralara girmeyeceğini sanıyordum” dedi.





Davutoğlu’nu ihanetle suçlayan Kaplan, “Devlet içinde paralel devlet, parti içinde paralel parti kurmaya kalktı. Tüm hataları ve ihanetleri bu köşenin gövdesine sığmaz ama örnekler vermek isterim” ifadesini kullanırken Davutoğlu’nun 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları döneminde dört rüşvetçi bakanı Yüce Divan’a yollama girişimine tepki gösterdi. Kaplan, “Meclis'te yapılan oylama sırasında partisini yalnız ve 'başsız' bırakıp İngiltere'ye gitti. Bu, Erdoğan'a, 'bir mücadelen varsa kendin yürüt, beni karıştırma' mesajıydı” görüşünü dile getirdi.





Kaplan üstü kapalı olarak Davutoğlu’nun cemaati yok etme operasyonlarını zayıflattığını belirtirken Davutoğlu'nun başbakanlıktan istifa ettiği dönem için “görevden alma” ifadesini kullandı, sözü çözüm sürecine getirerek şöyle yazdı:





“Bundan kısa bir süre önce, Nisan 2016'da, 'çözüm süreci yeniden başlayabilir' minvalindeki sözlerini ve Erdoğan tarafından gelen tepkileri hatırlarsınız... Bu meselede de aralarında derin bir görüş ayrılığı olduğunu, bir sene önce, Cumhurbaşkanı'nın Mart 2015'te, Davutoğlu ekibinin Öcalan'la görüşmek üzere bir İzleme Komitesi kurulması fikrini eleştirdiği şu sözlerinden anlamıştık: ‘Ben gazetelerde okuyorum. Böyle bir şeyden doğrusu benim bir haberim yok. Şunu da çok açık net söyleyeyim. Bu olaya da ben olumlu bakmıyorum.’





Aynı Davutoğlu, Avrupa Birliği'nin 'vize muafiyeti' karşılığı önkoşul olarak dayattığı, yasalarımızdaki terör suçları çerçevesinin yumuşatılmasına da göz kırpmıştı ki, Erdoğan medya üzerinden çok sert müdahale etmişti: ‘Terör tanımını değiştir demek, terörle mücadeleden vazgeç demektir. Bu da terörün yanında yer almaktır... Neymiş terör konusundaki tavrımızı yumuşatmalıymışız. Yahu bana bak, siz ne zamandan beri Türkiye'yi idare etmeye başladınız? Kim size bu yetkiyi verdi?’"





Yazısının sonunda 15 Temmuz darbe girişimi gecesine de gönderme yapan Kaplan, “Sayın Davutoğlu, tevafuğa bakın ki siz Başbakanlıktan alındıktan 1,5 ay sonra bu ülkede darbe oldu. Biz 251 şehit verirken siz güvenli evde saklandığınızı kendiniz ifade etmiştiniz. Keşke orda kalsaydınız…” diye yazdı.





Davutoğlu o dönem yaptığı açıklamada, Saat 22.00 sıralarında kendisine olağanüstülük haberlerinin intikal ettiğini ve daha sonra koruma müdürüne bilgilerin ulaşmasının ardından güvenli bir eve gittiklerini söylemişti. Davutoğlu, gittikleri evin sahibini tanımadıklarını ancak kendisinin "Gideceğimiz ev kiminse sorun, ben kimseye risk atfetmek istemem" dediğini aktarmıştı.