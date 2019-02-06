Peker'den Akşener'e: Benimle bir kenarda konuştuğu şeyler için suç duyurusu yapsın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in daha önce bir cinayet nedeniyle kendisiyle görüştüğünü iddia etti. Meral Akşener, halka silahlanma çağrısı yapan Peker hakkında işlem yapılması için İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırmıştı.



Sedat Peker, Twitter hesabından Akşener'i etiketleyerek, “Parti başkanı Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa 1997’de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı’yken, ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse, asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır” dedi.

Akşener’in 2014 yılında da bir sünnet düğünde kameraları kapattırarak kendisiyle görüştüğünü belirten Peker, “Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa İzmit’teki Welborn Otel’de Gürkan Turizm’in sahibinin oğlunun 2014 yılındaki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek bir kenarda birçok şahidin huzurunda benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur? Bence bununla ilgili suç duyurusunda bulunması daha doğru olacaktır" dedi.













