'Pedofili' yazardan skandal açıklama

Çocuk istismarı içeren satırların fark edilmesinin ardından büyük tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılan "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabının yazarı ve kitabı öven yayıncının gözaltındaki ifadeleri ortaya çıktı.







Kitabın yazarı Abdullah Şevki kitabı ABD kaynaklı "Kirli gerçekçilik" akımından esinlerek yazığını söyleyerek yazdığı satırları meşru göstermeye çalıştı.





Kitabın basıldığı Kurgu Kültür Merkezi Yayınları sahibi Alaattin Topçu ise "Kitabın ilgili kısmının pedofiliyi özendirici değil aksine toplumda bu hususta bir tiksinç uyandırma amacıyla yazıldığını düşünüyorum" sözleriyle kitabı savundu.





Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın Şevki ve Topçu’nun savcılık ifadelerini aktardığı haberine göre, kitabın yazarı ifadesinde özetle şunları söyledi:





"Soruşturmaya konu olan ‘Çocuk ve Küçük Oyuncak Ayısı’ isimli öyküye ilişkin olarak, ben bu öyküyü herhangi bir müstehcenlik yada cinsel amaçla yazmadım. Öyküyü ‘kirli gerçekçilik’ adı verilen ABD’e yayın olan akıma uygun olarak kaleme almıştım. Bu akımda genellikle kısa cümlelere kullanılarak duygu yaratılmak istenilir. Ayrıca bu akımda anlatılan olay ile bu olayın kötülüğü anlatılmak istenir"





"Zira öyküde kullanılan cümleler ile tiksinti yaratılmaya çalışılır ve bu şekilde anlatılan olaya ve benzeri olaylara toplumun dikkatini çekilmeye çalışılır. Söz konusu bu amaçla toplumun bu hususa ilişkin dikkatini çekmek için kaleme aldım. Zaten öykülerde bu akımı kullandığım kitabın ön sözünde de belirttim"





"Yoksa yazılanlar benim kendi düşüncelerim ve amacım değildir. Yazar olarak edebiyat yapmak istedim. Zaten kitap basılmadan önce Kültür Bakanlığına bandrol için sunulmaktadır. Sunulan kitaba onay verildikten sonra ise bandrol alınıp kitabın basımı gerçekleştirilmektedir. Kitapta suç unsuru olsaydı Kültür Bakanlığından bandol verilmezdi. Söz konusu kitabı sadece bir baskı yaptık ve bu baskıda 500 adet kitap basıldı bende bir tane kitap kalmıştı onu da polislere teslim ettim. Zira polisler kitabı bulamamışlar. Zaten şu anda herhangi bir yerde satılmamaktadır. Ayrıca söz konusu kitabın kitabın dijital bir baskısı da yoktur. Herhangi bir yerde yayınlanmamıştır"





Yayıncı ise ifadesinde "Soruşturmaya konu içeriği kitabın basımı üzerine 6.5 yıl geçmiş olması nedeniyle hatırlamıyorum. Ancak olaylar medyada gündeme gelince kitabın içeriğine tekrar baktım. 30 yıldır yayıncılık işi yapıyorum. Bin 500’e yakın kitap yayını hazırladım. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Kitabın yazarını tanırım, 11 adet kitabını yayınladım. Diğer kitaplarda hiçbir suç unsuru görmedim. Soruşturmaya konu kitabın kısmıyla ilgili ben herhangi bir yargı mercii değilim. Kitapta yazınların ne zaman suç oluşturup oluşturmadığı konusunda her zaman bilgi sahibi olamam. Kitabın ilgili kısmının pedofiliyi özendirici değil, aksine toplumda bu hususta bir tiksinç uyandırma amacıyla yazıldığını düşünüyorum” sözlerini sarf etti.





'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayıncısı Alaattin Topçu, savcılık sorgularının ardından 'müstencenlik' suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmışlardı.



