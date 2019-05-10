Samanyolu Haber /Gündem / Payitaht dizisinden Gül'e tehdit geldi /10 Mayıs 2019 19:23

Payitaht dizisinden Gül'e tehdit geldi

TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, padişahın ağzından tehdit edildi.

SHABER3.COM

TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, padişahın ağzından tehdit edildi. Dizide Abdülhamit, kendisine ihanet edenler için “Gül ağacına su veririz. Lakin su hem güle yarar hem de dikene. Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya meyletmişlerse sonunda mutlaka budarız” diyor.

TARİHE HAKİM YÖNETMENLER ÇEKSE

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da ‘' Keşke günümüz tarih dizileri de, rahmetli Yücel Çakmaklı gibi kendi milletinin tarihine ve kadim kültürüne hakim yönetmenlerin dizileri tadında çekilebilse. Böylece Sultan Abdülhamit gibi tarihi değerlerimizin aziz hatıralarına da saygımızı pekiştirmiş oluruz” açıklaması yaptı.

Dizinin senaristlerinden Uğur Uzunok, senaryonun haftalar öncesinden yazıldığını belirterek'' “Bahsedilen bölüm senaryosu yaklaşık 5-6ı hafta önce yazılmıştır. Hızla değişen Türkiye'nin gündeminin bu kadar önceden bilindiğini iddia etmek zorlayıcı bir yorumdur. Payitaht Abdülhamid, kurgusal bir TV dizisidir. Tarihin tekerrüründen senaristler olarak biz mesul değiliz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Payitaht dizisinden Gül'e tehdit geldi Sonraki Haber >>

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Bir evden binden fazla silah çıktı

Bir evden binden fazla silah çıktı

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:07