Payitaht dizisinden Gül'e tehdit geldi

TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, padişahın ağzından tehdit edildi. Dizide Abdülhamit, kendisine ihanet edenler için “Gül ağacına su veririz. Lakin su hem güle yarar hem de dikene. Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya meyletmişlerse sonunda mutlaka budarız” diyor.







TARİHE HAKİM YÖNETMENLER ÇEKSE







AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da ‘' Keşke günümüz tarih dizileri de, rahmetli Yücel Çakmaklı gibi kendi milletinin tarihine ve kadim kültürüne hakim yönetmenlerin dizileri tadında çekilebilse. Böylece Sultan Abdülhamit gibi tarihi değerlerimizin aziz hatıralarına da saygımızı pekiştirmiş oluruz” açıklaması yaptı.





Dizinin senaristlerinden Uğur Uzunok, senaryonun haftalar öncesinden yazıldığını belirterek'' “Bahsedilen bölüm senaryosu yaklaşık 5-6ı hafta önce yazılmıştır. Hızla değişen Türkiye'nin gündeminin bu kadar önceden bilindiğini iddia etmek zorlayıcı bir yorumdur. Payitaht Abdülhamid, kurgusal bir TV dizisidir. Tarihin tekerrüründen senaristler olarak biz mesul değiliz” dedi.