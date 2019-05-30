Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi.





Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlenen etkinlikte gişe görevlileri iş yeri sahibinin saldırısına uğradı. İş yeri sahibi ayağa kalmadıkları gerekçesiyle iki çalışanı darp etti.





Söz konusu olay nisan ayında Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darp edildi.





?"Beni görünce ayağa kalkacaksınız" diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş., çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Gaye Akıl'ın iddiasına göre iş yeri sahibi, "Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım" diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.



