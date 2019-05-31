Samanyolu Haber /Gündem / Patron dayağı mağduru kadın: Polis ve savcı umursamadığı için görüntüleri dağıttım /31 Mayıs 2019 11:38

Patron dayağı mağduru kadın: Polis ve savcı umursamadığı için görüntüleri dağıttım

İstanbul Beşiktaş'ta çalıştığı eğlence mekanının mal sahibi Şahin Şeker'in şiddetine maruz kalan Gaye Akıl, "11 yaşındaki oğluma ve bana bir şey yaparlar diye korktum. Bu yüzden sosyal medyada olayı anlattım" dedi.

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Beşiktaş'ta çalıştığı eğlence mekanının sahibinin şiddetine maruz kalan Gaye Akıl, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Olayın sosyal medyada kısa sürede duyulmasının ardından Meydan Beşiktaş adlı mekanın mal sahibi Şahin Şeker gözaltına alındı. İfadesi alınan Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Posta Gazetesi'ne konuşan Akıl olayı şöyle özetledi:

“Şahin Şeker, 10 Nisan gecesi yanımıza geldi, ‘Beni görünce ayağa kalkacaksınız’ diyerek vurmaya başladı. ‘Seni öldürürüm’ diye tehdit etti. Ben aynı gece görüntülerle polise gidip şikayetçi oldum. 15 gün hiçbir şey yapılmadı. Savcılığa bizzat gidip görüntülerini ilettim, yine sonuç yoktu. Avukatım, Şahin Şeker için 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.”

BAŞKASINI DA DÖVMÜŞ

Gaye Akıl, “Ben o bölgede oturuyorum. 11 yaşındaki oğlum her gün oradan geçip okula gidiyor. Evde tek başına kalamıyorum. Bana ve oğluma bir şey yapmalarından korktuğum için sosyal medyadan olayı duyurdum” diye konuştu. Meydan Beşiktaş’ın işletmecisi Dorock XL olayın ardından ortaklığı bitirip markasını geri aldı. Gaye Akıl halen aynı yerde çalışıyor. Bu arada Şahin Şeker’in 12 Nisan’da Cihan Pütrü adlı bir çalışanı daha tokatladığı, onun da davacı olduğu ortaya çıktı.
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