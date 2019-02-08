Samanyolu Haber /Gündem / Patlıcan fiyatını şikayet edenleri terörist ilan edecek: Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir? /08 Şubat 2019 18:31

Patlıcan fiyatını şikayet edenleri terörist ilan edecek: Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir?

Sivas kent meydanında partililerine 'kenevir torba' dağıtan Erdoğan: Domates, ne diyorlar patlıcan, ne diyorlar sivri biber. Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir düşünün.

Patlıcan fiyatını şikayet edenleri terörist ilan edecek: Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir?

Tayyip Erdoğan'ın Sivas mitinginde kullandığı ifadeler, ekonomik kriz şartlarıyla şikayet eden ve çarşı pazar fiyatlarını öne sürenlerin yakında terörist ilan edileceğinin ön provası gibiydi. 

Mitingde yüksek meyve ve sebze fiyatlarına yönelik eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, “Cudi’de, mücadeleyi verirken, sizin söylediklerinize bakın. Ne diyorlar domates, ne diyorlar patlıcan, ne diyorlar sivri biber. Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir, düşünün. Düşünün benim Mehmedimin giyinip kuşanıp bu teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bir düşünün. Siz hâlâ domates, patates, sivri biber konuşuyorsunuz. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor bunlar da onlara el ayak oluyorlar. Biz mücadeleyi hep kazandık kazanmaya da devam edeceğiz” dedi

VATANDAŞLARA KENEVİR TORBA

Erdoğan burada vatandaşlara da kürsüden rulo haldeki kenevirden torba fırlatarak ''Kenevir üretimini artırma kararımız çerçevesinde Sivas’ı listeye eklemeyi planladık. Artık Sivas kenevir üretecek. Bu kenevirle atletimizi yapacağız, fanilamızı yapacağız.'' diye konuştu
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