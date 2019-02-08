Patlıcan fiyatını şikayet edenleri terörist ilan edecek: Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir?

Tayyip Erdoğan'ın Sivas mitinginde kullandığı ifadeler, ekonomik kriz şartlarıyla şikayet eden ve çarşı pazar fiyatlarını öne sürenlerin yakında terörist ilan edileceğinin ön provası gibiydi.





Mitingde yüksek meyve ve sebze fiyatlarına yönelik eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, “Cudi’de, mücadeleyi verirken, sizin söylediklerinize bakın. Ne diyorlar domates, ne diyorlar patlıcan, ne diyorlar sivri biber. Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir, düşünün. Düşünün benim Mehmedimin giyinip kuşanıp bu teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bir düşünün. Siz hâlâ domates, patates, sivri biber konuşuyorsunuz. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor bunlar da onlara el ayak oluyorlar. Biz mücadeleyi hep kazandık kazanmaya da devam edeceğiz” dedi





VATANDAŞLARA KENEVİR TORBA







Erdoğan burada vatandaşlara da kürsüden rulo haldeki kenevirden torba fırlatarak ''Kenevir üretimini artırma kararımız çerçevesinde Sivas’ı listeye eklemeyi planladık. Artık Sivas kenevir üretecek. Bu kenevirle atletimizi yapacağız, fanilamızı yapacağız.'' diye konuştu