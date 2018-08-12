Samanyolu Haber /Gündem / Patates Soğan derken şimdi de Limon fiyatları cep yakıyor /12 Ağustos 2018 22:19

Patates Soğan derken şimdi de Limon fiyatları cep yakıyor

Dövizdeki artış ve ekonomideki kötü gidişat vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Yurttaşlar pazardan eli boş dönmekten şikayetçi.

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Sebze fiyatlarında da rekor düzeyde artış görülüyor. Bahçede kilosu 1-1,5 TL arasında alıcı bulan limonun tezgahtaki etiket fiyatı ise yaklaşık 10 TL.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Çukurova’da üretilen limon fiyatları yükseldi. Adana’daki marketlerin manav reyonlarında satışa sunulan limon fiyatı el yakıyor.

Yurttaşlar perakende kilosu 10 liraya yaklaşan limon fiyatlarından şikayetçi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fidanlarda ve erkenci türde hasadı yapılan limonun boyutuna göre dalında 1 ila 1,5 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.
 

Bazı marketlerde limonun 9,5 TL’den satışa sunulduğunu belirten Doğan, “Satışa sunulan bu ürünlerin etiketinde alış fiyatı 5 TL, vergiler 0,73, sevk giderleri 0,12, mağazacılık giderleri de 0,88 TL olmak üzere maliyet toplamı 6,73 TL gibi rakamlar yer alıyor. Limonun üretici satışı ile perakende fiyatı arasında uçurum var. Yüreğir Ovası’nda yer alan narenciye bahçelerindeki diğer limon türünün hasadına ise Eylül ayının başında başlanılacak” diyor.
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