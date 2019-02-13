Samanyolu Haber /Ekonomi / Pastırmanın dilimi 2 TL oldu /13 Şubat 2019 12:47

Pastırmanın dilimi 2 TL oldu

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinin başında gelen pastırma, fiyatıyla cep yakıyor. Kalitesine göre pastırmanın kilosu 75 ile 156 TL arasında değişirken, 144 TL olan en çok tercih edilen türlerden sırt pastırmanın dilimi ise 2 TL'den satılıyor.

SHABER3.COM

Et fiyatlarına gelen son zamlar pastırma fiyatlarında da artışa neden oldu. Kayseri'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan pastırmanın geçen yıllara göre daha az tüketildiğini belirten pastırma ve sucuk satıcısı Yusuf Tilgen, "11 çeşit pastırma var. Bunlardan en lüksü bonfile, sırt pastırma ve antrikottur. Sırt pastırma 144 TL, bonfile pastırma 156 TL, tütünlük pastırma 155 TL ve seçme pastırmamız da 125 TL'dir. Bir dilim pastırmamız 2 TL'ye tekabül etmekte" dedi.

Pastırmayı hediye olarak alanların çoğunlukta olduğunu ifade eden Tilgen, "Bunlar daha önce 1'er kilo olarak gidiyordu. Daha sonra bu yarım kilo ve şimdi grama kadar düştü. İnsanların pastırma tüketimi biraz daha az oldu. Pastırmaya en son yüzde 4 zam geldi. Asgari ücretin yükselmesi, elektrik zamları, benzine ve mazota gelen zamlarla beraber bunlarda da artış oldu. Şu anda satışlardan memnun değiliz" diye konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada da 'düşük kalite pastırma'nın kilosunun 75-85 TL arasında, 'sırt pastırma'nın 90-134 TL arasında, 'bonfile pastırma'nın ise 96-146 TL arasında satıldığı belirtildi.

Sputnik
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pastırmanın dilimi 2 TL oldu Sonraki Haber >>

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:43:20