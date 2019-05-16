Paslanmaz çelik tavşana 91,1 milyon dolar!

Heykeltraş Jeff Koons’un tavşan figürlü heykeli, Christie’s müzayede evince New York’ta açık artırmaya sunuldu.





"Tavşan" isimli paslanmaz çelikten yapılan heykel, 91,1 milyon dolara (546 milyon lira) satıldı. Böylece "Tavşan", hayattaki bir sanatçının ait en yüksek fiyata satılan eser unvanını elde etti.





ABD’li heykeltraş Koons’un "Tavşan" heykeli, İngiliz ressam David Hockney’in "Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)" adlı tablosunun rekorunu elinden almış oldu.





Heykeltraş Jeff Koons açık artırmadan önce tavşan işareti yaparak fotoğraf çektirdi.







20'NCİ YÜZYILIN EN İKONİK ESERLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRÜLÜYOR





Hockney’in tablosu 2018 yılı kasım ayında 90,3 milyon dolara satılmış ve hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser olmuştu.





Jeff Koons’un 1986 yılında yaptığı "Tavşan" heykeli Christie’s müzayede evi tarafından 20'nci yüzyıl sanatının "en ikonik" eserlerinden biri olarak tanımlanıyor.



