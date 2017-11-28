Pasifikte sular ısınıyor... Kuzey Kore'den bir füze daha denedi

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin yeni bir füze test ettiğini iddia etti. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore ordusunun balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Füzenin nereye düştüğü ise henüz bilinmiyor.





Güney Koreli ve ABD'li yetkililerin, balistik füzenin yörüngesi üzerinde birlikte çalıştığı da açıklandı.





PENTAGON DOĞRULADI





ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) 'yüksek olasılıkla' Kuzey Kore'den fırlatılan bir balistik füze olduğu bilgisini teyit etti.





JAPONYA'DAN KINAMA





Japonya Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.





BEKLENİYORDU





Öte yandan Reuters'ın bugünkü haberine göre, Amerika Hükümet yetkilileri, Kuzey Kore'nin Eylül ayında Japon hava sahasını tehdit eden son füze testinden sonra önümüzdeki günlerde başka bir füze testi daha yapabileceğini düşündüklerini açıklamıştı.