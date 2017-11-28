Samanyolu Haber /Dünya / Pasifikte sular ısınıyor... Kuzey Kore'den bir füze daha denedi /28 Kasım 2017 22:33

Pasifikte sular ısınıyor... Kuzey Kore'den bir füze daha denedi

Kuzey Kore ordusunun yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiği iddia edildi. Füzenin nereye düştüğüne dair ise henüz açıklama yapılmadı.

Pasifikte sular ısınıyor... Kuzey Kore'den bir füze daha denedi

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin yeni bir füze test ettiğini iddia etti. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore ordusunun balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Füzenin nereye düştüğü ise henüz bilinmiyor. 

Güney Koreli ve ABD'li yetkililerin, balistik füzenin yörüngesi üzerinde birlikte çalıştığı da açıklandı.

PENTAGON DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON)  'yüksek olasılıkla' Kuzey Kore'den fırlatılan bir balistik füze olduğu bilgisini teyit etti.

JAPONYA'DAN KINAMA

Japonya Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini  güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu. 

BEKLENİYORDU

Öte yandan Reuters'ın bugünkü haberine göre, Amerika Hükümet yetkilileri, Kuzey Kore'nin Eylül ayında Japon hava sahasını tehdit eden son füze testinden sonra önümüzdeki günlerde başka bir füze testi daha yapabileceğini düşündüklerini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pasifikte sular ısınıyor... Kuzey Kore'den bir füze... Sonraki Haber >>

Para transferlerini açıklarken TRT yayını kesti

Para transferlerini açıklarken TRT yayını kesti

Kılıçdaroğlu Erdoğan ailesinin milyonluk para transferlerinin dekontlarını gösterdi

Kılıçdaroğlu Erdoğan ailesinin milyonluk para transferlerinin dekontlarını gösterdi

Romanya'da hizmet okulu sınavına 17 bin çocuk girdi

Romanya'da hizmet okulu sınavına 17 bin çocuk girdi

15 Temmuz kontrollü darbesi niçin hizmete yıkılıyor

15 Temmuz kontrollü darbesi niçin hizmete yıkılıyor

Numan Kurtulmuş, Erdoğan İçin Ne Demişti?

Numan Kurtulmuş, Erdoğan İçin Ne Demişti?

Hocaefendi: Tebessüm sadakalarınızı onlardan esirgemeyiniz!..

Hocaefendi: Tebessüm sadakalarınızı onlardan esirgemeyiniz!..

'Rüyada Cübbeli 3 defa cennetliktir diye bağırmışlar, bu müjdedir'

'Rüyada Cübbeli 3 defa cennetliktir diye bağırmışlar, bu müjdedir'

Eroğlu: Allah Maden Ailesi'ni cennetin sahili selametine çıkarmıştır...

Eroğlu: Allah Maden Ailesi'ni cennetin sahili selametine çıkarmıştır...

Maden ailesinin anısına....

Maden ailesinin anısına....

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:22:30