Samanyolu Haber /Gündem / Pasaportuna el konulan Dilek Dündar, 3 yıl sonra ailesine kavuştu /14 Haziran 2019 15:59

Pasaportuna el konulan Dilek Dündar, 3 yıl sonra ailesine kavuştu

İçişleri Bakanlığı'nın keyfi kararı ile pasaportuna tahdit konulan ya da pasaportu iptal edilen on binlerce kişi arasında gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar da var. Dilek Dündar 3 yıllık hukuk mücadelesinden sonuç alamadığını belirterek, "annelik hakkını kullandığını" ve yurt dışında ikamet eden eşi ve oğluna kavuştuğunu duyurdu.

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Pasaportuna el konulan gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, sosyal medya hesabından yurt dışına çıktığını duyurdu. Dündar, "Annelik hakkımı kullandım, aileme kavuştum." dedi.

Dilek Dündar sosyal medya hesabından Almanya'da ikamet eden eşi Can Dündar ve oğlu Ege Dündar ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı. 

TÜM YOLLARI DENENEDİM SONUÇ ALAMADIM

Dilek Dündar şu notu düştü: "Tam üç yıldır, hakkımda hiçbir soruşturma olmadığı halde, hukuksuz olarak pasaportum elimden alındı, yurt dışına çıkışım engellendi. Tüm yasal yolları denedim, sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı."

"Onlar anayasaya uymadılar, ben üç yıl yasalara güvenmenin bedelini, ailemden uzak kalarak ödedim." diyen Dündar, "Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum." dedi. 

Dilek Dündar sosyal medya hesabından Almanya'da ikamet eden eşi Can Dündar ve oğlu Ege Dündar ile birlikte daha önce İngiltere'nin başşehri Lonra'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
 
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Dilek Dündar pasaportu iptal edilen on binlerce ailenin mağduriyetine de işaret ederek şunları kaydetti: "Umarım en kısa zamanda Türkiye hukuka, ayrı düşen tüm aile mensupları birbirine kavuşur." 

Gazeteci Can Dündar, "Nihayet kavuştuk." mesajını paylaştı.

DİLEK DÜNDAR ÜÇ GÜNDÜR ALMANYA'DA

Dilek Dündar ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Alman haber ajansı (dpa), Dündar'ın 11 Haziran Salı gününden bu yana Almanya'da bulunduğunu bildirdi.  

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devam ettiğini belirten Dündar hangi yollarla yurt dışına çıktığına dair herhangi bir beyanda bulunmadı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN KEYFİ KARARI İLE ON BİNLERCE AİLE MAĞDUR EDİLDİ

Dilek Dündar'ın pasaportuna eşi hakkında açılan davalar sebebiyle tahdit konulmuştu. 

İçişleri Bakanlığı, sene başında Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında alınan tedbirler neticesinde pasaportuna şerh konulan binlerce kişiyle ilgili adım atmış, pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 ki?inin pasaportu geçerli hale getirilmişti. 

Ancak bu idari tahdidi kaldırılan kişiler arasında Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar yer almamıştı. 

Eşleri yurt dışında olan kişilerin pasaportlarındaki engelin kaldırılmadığını öğrenen Dündar karara, "Rezalet." diyerek tepki göstermişti.
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