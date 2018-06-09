Samanyolu Haber /Gündem / Pasaportu yok ama duruşu var... /09 Haziran 2018 18:46

Pasaportu yok ama duruşu var...

Mayıs ayı sonunda Norveç’te düzenlenen ‘Oslo Freedom Forum’a davet edilen NBA oyuncusu Enes Kanter’in, passportu Ankara tarafından iptal edildiği için katılamadığı ortaya çıktı.

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New York Knicks basketbol takımı oyuncularından Enes Kanter’in Forum’a katılamayışını ‘Enes Kanter: Pasaportu yok ama duruşu (omurgası) var’ başlığı ile duyuran National Review yazarı Jay Nordlinger, “Kanter gelebilseydi Forum’un en uzun boylu, en atletik katılımcısı olacaktı. Bir Türk olan Kanter’in pasaportu, diktatörlük tarafından iptal edildi. Bu nedenle Forum’a katılamadı” diye yazdı.

‘SESİNİ KESMEK İÇİN İPTAL ETTİLER’

Kanter’in ülkedeki yönetimin muhalifi olduğunun altını çizen Nordlnger, “Neden pasaportunu iptal ediyorlar çünkü onun sesini kesmek istiyorlar” dedi.


 
SOYUNMA ODASINDAN MESAJ GÖNDERDİ

Kanter’in Forum’a Knick’s soyunma odasında çekilen bir video mesaj ile katılabildiğini söyleyen yazar, ünlü oyuncunun şu sözlerine yer verdi: “Erdoğan, aralarında benim babamın da olduğu binlerce insana zulmetti. Türkiye’de ifade özgürlüğü Erdoğan hükümetinin saldırısı altında.”

250 GAZETECİ HAPİSTE

Nordlinger, Türkiye’deki cezaevlerinde 250’nin üzerinde gazetecinin bulunduğunu belirterek en az 150’sinin de tutuklanmak üzere arandığını belirtti. 160’dan fazla basın organının da kapatıldığına işaret etti.

‘DEMOKRASİ VAADETTİ, DİKTATÖR OLDU’

Bir zamanlar demokrasi ile uyumlu bir İslam anlayışı sunma ümidi sunan Erdoğan’ın ‘tüm dünyanın korkunç bir şekilde tanıdığı eski model bir diktatörlük ürettiğini’ vurguladı. Genelde politika yapan sporcuların eleştirildiğine dikkat çeken Nordlinger, “Ben bu sefer Kanter’i kutluyorum” dedi.

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