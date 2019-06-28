Samanyolu Haber /Gündem / Pasaportsuz dönem başlıyor /28 Haziran 2019 14:33

Pasaportsuz dönem başlıyor

Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji, uluslararası seyahat güvenliği için de yeni uygulama ve düzenlemelerin kapılarını açıyor.

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Ülkeler arası geçişte bir güvenlik ve kimlik tanıma aracı olarak kullanılan kart ya da defter tasarımlı pasaportlar aynı zamanda sahteciliği de beraberinde getirebiliyor. Bu engeli aşmak isteyen devletler dijital pasaporta geçiş için hazırlıkları tamamladı ve pilot uygulamalar başladı. 

 Kanada ve Hollanda şimdiden dijital yolcu kimliği (traveller digital identity) kullanımına geçti bile. 

Uygulamaya göre, yolcular pasaport taşımak yerine cep telefonlarını pasaport gibi kullanmaya başladı. Kimlikleri telefonları üzerinden onaylanan yolcular sorunsuz bir şekilde seyahat edebiliyor.

Habere göre, uygulamanın amaçlarından biri havalimanlarında giderek artan yolcu trafiğini düzenlemek üzere yolcuların sınırdan giriş ve çıkış işlemlerini hızlandırmak ve sahte kimlik ve pasaport kullanımı riskini azaltmak.

Projenin uygulandığı havalimanlarında yolcular, pasaportlarındaki mikroçipler yerine cep telefonlarında sakladıkları şifrelenmiş kimlik verilerini kullanıyor. Yolcuların kimlik verileri havalimanlarına, sınır yetkililerine ve gerekli birimlere yolcular havalimanına ulaşmadan gönderiliyor. Her bir verinin gönderilmesi için yolcuların bireysel olarak izninin alınması gerekiyor. 

Bu da yolculara, havalimanlarında var olan pasaport sistemlerine nazaran kendi kişisel verilerinin saklanması ile ilgili daha fazla kontrol hakkı veriyor. Habere göre, parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik teknolojiler kullanılarak yolcular, havalimanlarında pasaport, kimlik ve benzeri dokümanlar taşımaya gerek kalmadan gideceklere yere varabiliyor. Yolcu dijital kimlik pilot uygulamaları 2019 yılı boyunca devam edecek ve 2020 yılında gerçek anlamda kullanılmaya başlanacak.
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