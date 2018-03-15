Pasaporta hukuksuzca el koydular, üstelik yalan ifadeyle tutuklatmaya çalıştılar

15 yıldır Kore’de yaşayan Yavuz Bülbül eşi ve iki çoçuğu ile geldiği Viyana’da çocuklarının pasaport sürelerini uzatmak için konsolosluğa gitti. Ancak konsolosluk görevlileri Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında haklarında tahdit olduğu gerekçesiyle Bülbül’ün işlemlerini yapmadı ve pasaportuna el koydu. Seyahat özgürlüğü engellenen ve Kore’ye dönme imkanı kalmayan Bülbül iki gün sonra yeniden konsolosluğa gitti ve görevlilerden pasaportuna el konulduğuna dair yazı vermelerini istedi.





Red cevabı alan Bülbül işlem sırasında el konulan pasaportunun delinerek iptal edilmediğini fark etti ve görevlinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak hukuksuzca el konulan pasaportunu aldı ve konsolosluğu terk etti.





Konsolosluk görevlerinin yakalamak için peşinden koştuğu Yavuz Bülbül bina dışında görevli Avusturya polisine sığınarak yardım istedi. Türk iş adamının pasaportuna haksız şekilde ve zorla el koymak istediklerini beyan etmesi üzerine Avusturya polisi önce Yavuz Bülbül’e kelepçe taktı ardından da konsolosluk görevlilerinin şikayetlerini dinledi.





Konsolosluk görevlileri ifadelerinde pasaporta el koymak istediklerinden söz etmedi ve Türk işadamının bina içinde bir görevliyi darp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık konsolosluk görevlilerinin suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi ve Türk işadamı serbest bıraktı.





Türk işadamı Yavuz Bülbül, kendi ülkesinin konsolosluğunda karşılaştığı hukuksuzluk ve gördüğü kötü muamelenin ardından el konulmak istenen pasaportuyla Kore’ye döndü.





Kronos