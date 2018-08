Pasaporta göre Adalet....

Alman pasaportlu Yücel ve Steudtner’in serbest bırakılmasının ardından Alman vatandaşı Tolu’nun yurtdışı yasağı kaldırıldı







“Terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu’nun yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı. Tolu, “Alman vatandaşı olmanızın bu yasağın kaldırılmasında bir etkisi var mıdır” sorumuza,





“Bugüne kadar bir avantaj yaşamadım. Üç kez mahkemeye çıkıp, savunma yaptım. Tabii kapalı kapılar arkasından ne konuşulduğunu bilemem. Avukatlarımın başvurusuyla yasak kaldırıldı” diye yanıtladı.





Meşale Tolu nisan ayından beri avukatlarının İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması için başvurular yaptığını ancak bu talebin her defasında reddedildiğini söyledi. Son yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ancak bu kez savcının bu karara itiraz ettiğini aktaran Tolu, “Savcı’nın itirazı bir üst mahkeme tarafından reddedildi. Çocuğum Almanya’da okula kayıtlıydı. Şimdi okuluna devam edebilecek. Benimle aynı dosyadan yargılanan eşimin ise yurtdışı yasağı kaldırılmadı” dedi. Yargılandığı davanın devam ettiğini anımsatan Tolu, “Hakkımda beraat kararı verilene kadar sürecin takipçisi olacağım. Ben her zaman tutuklu olanın sadece ben olmadığı gerçekliğine değindim. Çok sayıda gazeteci düşüncelerini dile getirdikleri için şu an tutuklu” diye konuştu.





Tolu’ya destek amacıyla oluşturulan “ Meşale Tolu’ya Özgürlük için Dayanışma Çemberi” adlı girişim, Tolu’nun kısa süre içinde Türkiye’den ayrılacağını açıkladı. Girişimin açıklamasında Tolu hakkındaki davanın devam ettiğine dikkat çekilerek, “Ne Meşale Tolu için ne de haksız yere tutuklu bulunan diğerleri için adil bir yargılamadan söz edilemez” denildi.





Alman vatandaşı Tolu, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in Türkiye’de tutuklanması, geçen yıl Türkiye-Almanya ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu. Yücel ve Steudtner, Alman siyasilerin girişimleri sonucu serbest bırakılmış ve Almanya’ya geri dönmüşlerdi.





ABD krizi yakınlaştırdı mı?





Türkiye’nin, rahip Andrew Brunson’ı ev hapsinde tutmaya devam etmesi nedeniyle ABD ile ilişkileri ise gergin. Bu krizin ve Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından Ankara, Avrupa ile ilişkilerinde daha yumuşak bir tutum izlemeye başlamıştı. Tolu’nun yurtdışı yasağının kaldırılması, “Türkiye’nin Almanya’ya yakınlaşmasına yönelik attığı bir adım mı” sorusunu akıllara getirdi.





İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Hasan Kılıç, adalete yönelik kamuoyunda bir güvensizlik oluşmasının ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi. “Ülkelerle olan ilişkiler, insanların kaderini belirliyor” algısının önüne geçmek gerektiğini söyleyen Kılıç şunları söyledi: “Bu tartışmaya gözümüzü kapatamayız. Uygulanan yanlışlardan ve söylemlerden, söylemler neticesinde verilen kararlardan kaynaklanıyor bu tartışma. Türkiye yargısında herhangi bir ülkenin yöneticisiyle olan ilişkilerin ya da yöneticinin sözlerinin etkisinin olmaması gerekiyor. Tarafsız ve güvenilir bir yargıya çok ihtiyacımız var. Adalet kavramı, oksijen görevi görür. Oksijen yok olursa nefessiz kalırız. Kimsenin müdahale etmediği yargı kararları ortaya koymalıyız.”





Yargılama süreci





Meşale Tolu, 30 Nisan 2017’de evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemede “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla tutuklanarak Bakırköy Cezaevi’ne gönderilen Tolu, yedi aylık bir tutukluluğun ardından





Aralık 2017’de tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Tolu, 16 Ekim’de bir kez daha yargıç karşısına çıkacak.





‘Hukuk herkese eşit olmalı’









CHP’nin eski milletvekili Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil ise Erdem hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağı tutukluluğa çevrildiği için Erdem’in şu an Silivri Cezaevi’nde tutuklu olduğunu anımsattı.

















Berberoğlu'nun eşi: Adalete iyi bayramlar dilerim





Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu ’nun eşi Oya Berberoğlu, yazılı bir açıklama yaparak eşinin on beş aydır Maltepe’de tutuklu olduğunu anımsattı. Adaletin tecelli etmesini dün öğle saatlerine kadar beklediğini, maalesef yanıldığını, hukuksuzluğun kendi özellerinde iki buçuk yıldır sürdüğünü belirtti.