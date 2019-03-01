Pasaport tahditleri kalktı ama aslında ne oldu! 'Çok çok kötü, çok kötü oldu!'

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Böylece bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırılmış oldu.







OHAL KHK’sı ile ihraç edilen kamu çalışanların pasaportlarına konulan şerh ve aynı kişilerin yakınlarının pasaportlarına konulan tahditleri daha önce Meclis gündemine taşıyan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasını değerlendirdi.





‘TAHDİT KALKTI, ŞERHLER DURUYOR’





Gergerlioğlu’nun verdiği bilgiye göre OHAL ilanından sonra KHK ile ihraç edilenlerin pasaportlarına şerh konuldu. Bunun yanı sıra aynı dönem KHK ile ihraç edilenlerin yakınlarının pasaportlarına, yurt dışına çıkmış olan ve haklarında dava açılmış bazı kişilerin yakınlarının pasaportlarına da tahdit konuldu. Gergerlioğlu tahdit kaldırma kararının aile üyelerini kapsadığını, KHK ile ihraç edilmiş yüz binin üzerinde kamu çalışanı için değişen bir şey olmadığını söyledi.





Can Dündar hakkında açılan bir dava nedeniyle eşinin pasaportuna da tahdit konulup yurt dışına çıkışına izin verilmediğine dikkat çeken Gergerlioğlu, “Böyle binlerce kişi vardı. Ne yazık ki aileler cezalandırılıyor. Yurt dışına çıkışları yasaklanıyor. Şimdi bunların kaldırıldığından bahsediliyor” dedi.





KHK’lıların pasaportlarındaki şerhlerin de kaldırılması gerektiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Bu konuyu Meclis’e geldiğinde İçişleri Bakanı’na da sordum. Aralık ayında kaldırılan tahdit sayısının 180 bine çıktığını söyledi. Biz ‘yavaş yavaş açıyoruz’ dedi. ‘KHK’lıların da açılması lazım’ dedim, ancak ‘Hayır. Ancak yakınlarının tahdidini kaldırıyoruz dedi. İşte en son açıklanan 212 bine ulaşmış görünüyor’ ifadelerini kullandı.





‘TAHDİTLER AİLE DRAMI YARATTI’





KHK ile ihraç edilenlerin pasaportlarındaki şerh kaldırılmadığı için sorunun çözülmüş olmadığını belirten Gergerlioğlu şöyle devam etti:





“Tahditler zaten keyfinin keyfisi bir uygulamaydı. Siz yurt dışına çıkmışsınız. Eşinizin çocuklarınızın pasaportuna tahdit konuluyor. Yüzlerce insan binlerce insan bunun mağduriyetini yaşadı. Oğlu ABD’de bulunan 70-80 yaşında insanlar havaalanından çevrildi. Hasta olmasına rağmen tedavisi için yurt dışına gidemeyenler oldu. Öğrenciler yine çok mağdur oldu. Anne baba ayrılıkları yaşandı. 2-2.5 yıldır birbirini göremeyen aile fertleri var. Aile dramları yaşandı.”





‘SEYAHAT HÜRRİYETİ ENGELLENİYOR’





Tüm KHK’lıların da pasaport şerhlerinin kaldırılması çağrısında bulunan Gergerlioğlu, “Bu saçmalık kabul edilemez. KHK ile anayasal bir hakkı ihlal ediyorsunuz. Benim 2.5 yıl seyahat hürriyetim engellendi. Özelde bile çalışma izni vermiyorsun. Bırak gitsin yurt dışına” dedi.





8 bine yakın akademisyenin yurt dışındaki üniversitelerden gelen davetlere karşın pasaport şerhi nedeniyle gidemediğini söyleyen Gergerlioğlu, “Maalesef şu anda yapılan çok çok kötünün, çok kötüye indirilmesi” dedi.