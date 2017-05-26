Samanyolu Haber /Gündem / Partiden ihracı istenmişti , CHP’li Sağlar’ın cezası belli oldu /26 Mayıs 2017 14:03

Partiden ihracı istenmişti , CHP’li Sağlar’ın cezası belli oldu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘tek adam’ dedikten sonra ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’a kınama cezası verdi.

Partiden ihracı istenmişti , CHP’li Sağlar’ın cezası belli oldu

Sağlar, iktidara yakınlığıyla bilinen Akşam’a verdiği söyleşide, parti yönetimine sert çıkarak, şunları söylemişti: “CHP lider partisi değil, kadro partisidir. Son 10 yıla baktığımızda CHP lider partisi haline getirilmeye çalışılıyor. Partide tek adamlılığı değiştirmemiz gerekiyor. Söylediğinizde samimi olmadığınızı toplum görürse size güvenmez. Kılıçdaroğlu referandum kampanyasında ‘tek adama karşıyız’ propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu! Bu şuna benziyor; kadına şiddete karşı çıkıyorsun. Eylemler yapıyorsun ama eve gidip karını dövüyorsun.”

Bu sözler üzerine disiplin kurulu Sağlar’ın partiden ihracını istemişti.
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