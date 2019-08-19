Partide tansiyon yükseliyor

İktidar partisi AKP’de yerel seçimlerin ardından başlayan kaos derinleşerek sürüyor. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti çalışmalarını hızlandırması ve AKP içerisinden de destek görmesine rağmen Erdoğan’ın bugüne kadar tatmin edici adımlar atmaması parti içerisinde hem umutları tüketiyor hem de tepkileri artırıyor.AKP kulislerinde, Erdoğan’ın Davutoğlu ve Babacan’ın yeni partilerini kurmadan önce bir adım atması, parti yönetiminde, kabine ve danışman kadrosunda değişikliklere gitmesi gerektiği konuşuluyor.AKP’ye yakın kaynaklar, eğer yeni partiler kurulmadan Erdoğan’ın böyle bir adım atması durumunda, kopuşların yaşanmayacağını ve yeni partilerin zemin bulamayacağını belirtiyor.







“YENİ OLUŞUMLARIN SEBEBİ OLARAK ERDOĞAN GÖRÜLÜYOR”





AKP’de yönetim kanadında yeni oluşuma karşı revizyon söylemleri keskinlik kazanırken, parti tabanında ise umutsuzluk hakim. Tabanda büyük bir bölümün değişim umutlarını yitirmeye ve yeni oluşum hareketlerinin sebebi olarak Erdoğan’ın ve etrafının suçlanmaya başlandığı aktarıldı.yakın kaynaklar, ekonominin bir türlü düzeltilememesinin yanında, yeni sistemin aksaklıkları ile 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin de AKP'nin büyüsünü bozduğunu, bu sebeple yeni kurulacak partilerin özellikle tabandan büyük kopuş yaşatacağını düşünüyor. Parti içerisinden bir yetkili, Erdoğan’ın yeni oluşumlara karşı bugüne kadar olan ve tepki çeken yaklaşımını Davutoğlu ve Babacan’a karşı daha da sertleşerek sürdüreceğini iddia etti.





“METAL YORGUNLUK OPERASYONU NEDEN PARTİDE YAPILMIYOR?”





Parti içerisinden bir yetkili sözlerini şöyle sürdürdü; “Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara ve İstanbul da dahil olmak üzere bazı şehirlerin belediye başkanlarını metal yorgunluğu nedeniyle görevden aldı. Şimdi aynısının AKP Genel Merkezi ve Saray’da da yapılması lazım. Belediyelerde metal yorgunluk operasyonu yapmak partiye zarar verdi ama parti yönetimi ve kabinede metal yorgunluk operasyonu yapılmazsa, iktidarımızın çöküşü kaçınılmaz hale gelecek. ”