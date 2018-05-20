Parti ve ittifakların seçim pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Seçime AK Parti, BBP, BTP, CHP, DP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi olmak üzere 11 siyasi partinin katılacağı açıklanmıştı. Ancak, "Cumhur İttifakı"na destek veren BBP ile "Millet İttifakı"na destek veren DP, seçimlere tek başına katılmama kararı aldığı için oy pusulasında yer almayacak.

Kura çekiminde kullanılacak fanusların birinde ittifakların ve siyasi partilerin adları, diğer fanusta ise seçime katılacak ittifak ve siyasi parti sayısı kadar rakam yer aldı.





AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, BBP'nin destek verdiği "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı" ile kalan BTP, HDP, HÜDA PAR ve Vatan Partisi için kura çekimi yapıldı.





Buna göre, listenin ilk sırasında "Cumhur İttifakı", son sırasında ise "Millet İttifakı" yer alacak.





Seçime, HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü, BTP ise beşinci sıradan giderecek.



