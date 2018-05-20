Samanyolu Haber /Gündem / Parti ve ittifakların seçim pusulasındaki yerleri belli oldu /20 Mayıs 2018 15:37

Parti ve ittifakların seçim pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran seçimlerinde kullanılacak pusulalarda parti ve ittifakların yerleri belli oldu. Buna göre Cumhur İttifakı birinci, Millet İttifakı ise altıncı sırada yer alacak.

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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Seçime AK Parti, BBP, BTP, CHP, DP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi olmak üzere 11 siyasi partinin katılacağı açıklanmıştı. Ancak, "Cumhur İttifakı"na destek veren BBP ile "Millet İttifakı"na destek veren DP, seçimlere tek başına katılmama kararı aldığı için oy pusulasında yer almayacak.
Kura çekiminde kullanılacak fanusların birinde ittifakların ve siyasi partilerin adları, diğer fanusta ise seçime katılacak ittifak ve siyasi parti sayısı kadar rakam yer aldı.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, BBP'nin destek verdiği "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı" ile kalan BTP, HDP, HÜDA PAR ve Vatan Partisi için kura çekimi yapıldı.

Buna göre, listenin ilk sırasında "Cumhur İttifakı", son sırasında ise "Millet İttifakı" yer alacak.

Seçime, HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü, BTP ise beşinci sıradan giderecek.

İTTİFAKLAR İÇİN AYRI KURA

Bu kura çekiminin ardından ittifak yapan partilerin kendi aralarındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimine geçildi. Buna göre, oy pusulasının birinci sırasındaki "Cumhur İttifakı" için yapılan kurada, AK Parti birinci, MHP ikinci sırada çıktı.

Oy pusulasının altıncı sırasındaki "Millet İttifakı" için yapılan kuraya göre ise CHP birinci, Saadet Partisi ikinci, İYİ Parti üçüncü sırada bulunacak.

YSK BAŞKANI RAKAMLARI AÇIKLADI

YSK Başkanı Sadi Güven, kura çekimi öncesinde yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili bilgi verdi.

20 Mayıs itibariyle yurt içinde 56 milyon 329 bin 38, yurt dışında ise 3 milyon 47 bin 409 olmak üzere toplam 59 milyon 376 bin 447 seçmenin bulunduğunu belirten Güven, yurt içindeki tahmini sandık sayısının 180 bin 874 olduğunu söyledi.

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin 22 Mayıs Salı günü kesinleşeceğini vurgulayan Güven, yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını, ayrıca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların 36 gümrük kapısından oy kullanabileceğini ifade etti.

Güven, bu seçimlerde ilk defa hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullanabilmesi için 702 ilçede bin 227 sandık kurulacağını, 15 bin 474 seçmene sandık götürüleceğini dile getirdi.

YSK kararları ile seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, SP ve Vatan Partisi olduğunun belirlendiğini hatırlatan Güven, BBP ve DP'nin yetkili organlarınca alınan seçimlere katılmama kararının kurullarınca kabul edildiğini belirtti.

Bu seçimlerde ilk defa siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere katılacağına işaret eden Güven, YSK'ye süresi içinde ittifak yaparak seçimlere katılma isteğinde bulunan AK Parti ile MHP'nin "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin "Millet İttifakı" ismiyle birleşik oy pusulasında yer alacağını kaydetti.

Güven, kuranın Türkiye'ye ve tüm siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.
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