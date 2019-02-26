“Parti kuracaklarmış, öncekilerin akıbetleri belli”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem anketlerde oylarının düşük çıkmasına hem de 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve yakın arkadaşlarının yeni bir parti kuracağına dair iddialara sert tepki gösterdi.







Erdoğan, “Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli.” dedi. Erdoğan, "akıbetleri belli" sözü ile AKP'den ayrılan hangi isimleri kastettiğini ise açıklığa kavuşturmadı.





“AYRILANLARA YOL YÜRÜNMEZ”





Erdoğan, NTV’de Seda Öğretir ile Ahmed Arpat’ın sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, AKP’den ayrılan isimlerin yeni bir parti kuracağı iddialarının sorulması üzerine, “Dava adamıysan davana ihanetin olmaması lazım. Ayrılanlarla bir daha yol yürümek mümkün değil.” ifadelerini kullandı.





Ayrılan isimlerin tasfiye edilmediğini iddia eden Erdoğan, “Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik.” diye konuştu.





GÜL VE EKİBİ SESSİZ





Gül’ün eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ı öne sürerek yeniden aktif siyasete döneceğine dair haberler şu ana kadar Gül’ün çalışma ofisi tarafından tekzip edilmedi.





Bir başka iddiaya göre de Ahmet Davutoğlu’nun Gül ve Babacan’dan ayrı bir parti kurma teşebbüsü içinde.





ERDOĞAN BU SEÇİMDE ANKETLERE GÜVENMİYOR!





NTV'de Seda Öğretir'in "En baştan beri anketleri önemseyen bir lidersiniz. Niçin güveninizi kaybettiğiniz?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. En az 3 anket firması ile çalışırız, neticeler birbirini tutmuyor. Marka da var. Güven noktasında güven vermiyor birbirleri arasında açık ara tutarsızlık var. Meydanlar benim için en büyük anket şu anda." cevabını verdi.





ANKETLERDE OYLAR DÜŞÜYOR





Erdoğan önceki seçimlerin arefesinde anketlerde açık ara birinci parti çıktıklarını sık sık vurguluyordu.





AKP'ye yakın anket şirketlerinin anketleri de AKP'nin Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin yarışta Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş'ın yüzde 10 geriye düştüğünü ortaya koydu.