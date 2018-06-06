Samanyolu Haber /Gündem / Parlamenter sisteme dönüş nasıl olacak? /06 Haziran 2018 09:27

Parlamenter sisteme dönüş nasıl olacak?

Parlamenter sisteme dönüş için takvim çalışmalarının başlatılmasını değerlendiren Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “24 Haziran’dan sonrası için yapılacak net açıklamalar seçmen davranışını etkileyecektir. Yeni bir anayasa gereği var ve bunun takvime bağlanması da şart” dedi.

SHABER3.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı’ndaki parti liderleriyle görüşmelerinin ilkini CHP lideri Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdi. Hedef, kuvvetler ayrılığının güçlendirildiği yeni bir anayasanın hazırlanması. Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmalarına başladığı günden bu yana Türkiye’nin acilen parlamenter sisteme dönmesi ve bu sistemin daha da güçlendirilmesi gerektiğini savunan  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimi öncesi bu konuda ‘Millet İttifakı’nı hareketlendirdi. 24 Haziran seçimine CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile oluşturdukları ‘Millet İttifakı’ ile gireceklerinden hareket eden Akşener, ittifaktaki siyasi parti liderlerini ziyarete başlayarak parlamenter sisteme geçiş için yapılacak ortak çalışmanın yolunu açtı.
 
SEÇMEN, MUHALEFETİN PLANLARINI GÖRMEK İSTİYOR

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin dekanlığını da yapmış siyaset bilimci Prof. Yalçın Karatepe DW Türkçe’nin sorularını cevaplarken, “Halkta beklenti büyük. Şimdi seçmen, muhalefetin planlarını görmek istiyor. Parlamenter sisteme geçiş için nasıl bir hazırlık yapılıyor bilmek istiyor” diye konuşuyor. Karatepe, Akşener’in bu girişiminin seçmende karşılık bulacağını düşünüyor ve “24 Haziran’dan sonrası için yapılacak net açıklamalar seçmen davranışını etkileyecektir. Yeni bir anayasa gereği var ve bunun takvime bağlanması da şart” diyor. Karatepe, “Akşener, parlamentonun, yeni bir anayasanın nasıl hazırlanacağını da konuşturmak istiyor ki, çok haklı. Ortada sadece bir cumhurbaşkanlığı yarışı yok. Türkiye’de rejim için hayati önemde bir parlamento seçimi de var” yorumunu yapıyor.

TAKVİM İÇİN TOPLANILACAK

İlk olarak ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Akşener, miting meydanlarından izlenimlerini aktardığı Kılıçdaroğlu’na “Parlamentoda çoğunluğu elde edecek görünüyoruz. Ortak bir komisyon kurup, parlamenter sisteme dönüşün takvimini de yapmamız gerekiyor” teklifi götürdüğünü açıkladı. Akşener, parlamenter sisteme dönüş için yapılacak takvimi belirleyecek ‘Millet İttifakı’ komisyonu oluşturulması için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la da bir araya gelecek. Karamollaoğlu ile Uysal’ın, Akşener’in bu düşüncesine sıcak baktığı, ‘Millet İttifakı’nın oluşturacağı ortak komisyonun kısa sürede şekillenip, çalışmalarına başlaması öngörülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Parlamenter sisteme dönüş nasıl olacak? Sonraki Haber >>

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Otomobiliyle gömüldü

Otomobiliyle gömüldü

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:34:11