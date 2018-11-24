Samanyolu Haber /Dünya / Paris'te dizel protestoları, şiddetli çatışmalar /24 Kasım 2018 23:21

Paris'te dizel protestoları, şiddetli çatışmalar

Fransa’nın başkenti Paris’te polis, artan yakıt fiyatlarını protesto etmek için sokaklara dökülen göstericilere karşı basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

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Protestocularla polis arasında çatışma Şanzelize’de meydana geldi. Polis, kent merkezinde başbakanlık ofisinin de aralarında olduğu önemli yapıların bulunduğu bölgeye girmek isteyen protestoculara müdahale etti.

Bazı protestocular polise taşlar atarken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa etmesi gerektiği yönünde de sloganlar attılar.

Protestoya binlerce kişi katıldı. Bölgeye ise 3 bin polis konuşlandırıldı. Yetkililer aralarında 2 polisin de bulunduğu en az 8 kişinin olaylar sırasında yaralandığını açıkladı.

Polis, 10’dan fazla göstericinin de polise çeşitli cisimler fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Protestocular geçen hafta da yakıt artışlarını protesto etmiş, gösterilerde bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestoların nedeni Fransa’da araçların en fazla kullandığı yakıt türü olan dizelin fiyatının 1 yıl içinde yüzde 23 artması.

Yetkililer Şanzelize’deki protestoya 5 bin kişinin katıldığını, ülke genelindeki protestolarda ise 81 bin kişinin yer aldığını açıkladı.

Geçen Cumartesi günkü protestolara ise toplamda 244 bin kişi katılmıştı.

Olaylar kamuoyu yoklamalarında popülaritesi azalan Macron için önemli bir meydan okuma anlamına geliyor.

Macron, Fransa’nın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak için yakıt artışlarının gerekli olduğunu belirtiyor.
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